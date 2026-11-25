Lazio, prime dodici giornate di record e primato per la formazione di Gennaro Gattuso che certificano un divario netto rispetto alla passata stagione. Il confronto

Dodici mesi possono cambiare radicalmente il destino di una stagione e restituire entusiasmo a un intero ambiente. Il confronto tra la Lazio attuale, guidata con mano ferma da Gennaro Gattuso, e quella della passata annata fotografata alla dodicesima giornata di Serie A restituisce la dimensione esatta di una vera e propria rivoluzione sportiva.

Se nel campionato 2025/2026 i biancocelesti stazionavano infatti all’ottavo posto con appena 18 punti all’attivo, oggi guardano il torneo dall’alto della prima posizione in solitaria a quota 32 punti, mettendo a segno un balzo impressionante di sette posizioni e ben quattordici lunghezze in più rispetto a dodici mesi fa. Un cambio di passo netto, che certifica la nascita di una squadra dominante e imbattuta.

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Lazio da record: il confronto numerico tra la stagione 2025/2026 e oggi

La crescita della Lazio emerge con una chiarezza disarmante. Nella Serie A 2025/2026 il cammino dei capitolini guidati all’epoca da Maurizio Sarri viaggiava a una media di 1,50 punti a partita ed era già macchiato da 4 sconfitte, un bilancio che costringeva la formazione biancoceleste a inseguire a nove lunghezze di distanza dalla vetta, allora occupata dalla Roma con 27 punti.

In quella attuale, invece, lo spartito si è completamente ribaltato: la squadra di Gattuso non ha ancora conosciuto la sconfitta, raccogliendo 10 vittorie e 2 pareggi che equivalgono a una media vertiginosa di 2,67 punti a incontro e a quasi l’89% dei punti disponibili.

Un ruolino di marcia che permette ai biancocelesti di firmare la miglior partenza di sempre nella propria storia in massima serie, superando anche il precedente primato del 2017/2018 quando i biancocelesti si erano fermati a 28 punti dopo undici turni.

Difesa blindata e attacco prolifico: l’equilibrio della nuova Lazio

Alla base di questa cavalcata trionfale dei capitolini non c’è soltanto l’impatto caratteriale impresso dall’ex campione del mondo, ma un equilibrio tattico quasi perfetto tra fase difensiva e produzione offensiva. I biancocelesti vantano infatti la miglior retroguardia dell’intero torneo con appena 9 gol subiti, un dato che si sposa con un reparto avanzato capace di andare a bersaglio già 28 volte, generando una differenza reti di +19 che testimonia la superiorità espressa sul campo nelle prime dodici uscite.

Nessuno cresce come la Lazio: il confronto con le altre big della Serie A

A rendere ancora più significativo il primato della Lazio è il paragone diretto con l’andamento delle altre principali protagoniste del campionato rispetto alla scorsa stagione. Nessun’altra squadra di vertice ha saputo produrre un’accelerazione paragonabile al +14 fatto registrare dai biancocelesti: alle loro spalle, infatti, il Como è cresciuto di 5 punti passando da 21 a 26 e l’Inter ha guadagnato lo stesso margine salendo da 24 a 29, mentre realtà come il Napoli, sceso da 25 a 18 punti (-7), e il Bologna, arretrato da 24 a 18 (-6), hanno accusato una flessione evidente. Oggi è la Lazio a dettare l’andatura davanti a Roma (30 punti), Inter (29) e Milan (27), forte di numeri che trasformano le ambizioni estive in una solida realtà.