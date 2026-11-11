Repice: «La Lazio si è ritrovata! C’è la voglia di riscatto di giocatori e allenatore» – Lazio News 24

Il giornalista Francesco Repice ha commentato l’ottimo avvio di stagione della Lazio prima in classifica dopo undici giornate di Serie A. Le dichiarazioni

L’avvio di stagione esaltante della Lazio sta conquistando le prime pagine dei giornali e l’attenzione di tutti i principali opinionisti del panorama nazionale. Il rendimento degli uomini di Rino Gattuso ha trasformato lo scetticismo iniziale in un entusiasmo contagioso, alimentando sogni e discussioni attorno alle reali ambizioni del club biancoceleste. A tracciare un parallelo suggestivo ed entusiasmante è stato Francesco Repice, celebre voce del giornalismo radiofonico italiano, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.

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L’effetto Gattuso e l’attendibilità della Lazio

Nel corso del suo intervento, la nota firma del giornalismo ha incoronato la continuità di prestazioni e di risultati espressa finora dalla formazione capitolina.

«Per me è molto attendibile. Per arrivare allo Scudetto non lo so, ma la squadra si è ritrovata sotto Gattuso. Quando si allineano i pianeti, le cose possono andare così fino in fondo» ha dichiarato il giornalista, evidenziando come la cura del tecnico calabrese abbia restituito identità e compattezza all’intero ambiente.

Iparagoni da favola con Leicester e Verona

La cavalcata biancoceleste ha rievocato nella memoria dell’opinionista alcune delle imprese sportive più incredibili e inaspettate della storia del calcio moderno.

«Vedi il Verona, il Leicester. Ci sono delle stagioni in cui si crea l’allineamento perfetto» ha sottolineato Repice, richiamando le storiche imprese firmate da Claudio Ranieri in Premier League e da Osvaldo Bagnoli in Serie A.

La ricetta e la voglia di riscatto della Lazio

In chiusura di analisi, il giornalista ha voluto lanciare un chiaro avvertimento sull’equilibrio all’interno dello spogliatoio, individuando nella coesione del gruppo il vero punto di forza per proseguire la corsa ai vertici.

«Io dico che non devono toccare nulla. Adesso solo lì dentro può rompere il giocattolo a Gattuso. C’è la voglia di riscatto di giocatori e allenatore» ha chiosato Repice, ribadendo come la fame di rivincita di Gattuso e dei suoi calciatori possa fare la differenza per conservare questo rendimento straordinario fino al termine del campionato.