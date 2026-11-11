Mattei: «Cessioni a gennaio? Bisognerà vedere Lotito di fronte a offerte pesanti nonostante le parole di Fabiani» – Lazio News 24

Stefano Mattei si è espresso sull’ottimo lavoro svolto da Gattuso con la Lazio e le prospettive di mercato in vista della sessione di riparazione. Le dichiarazioni

Le prestazioni sul campo continuano a spingere la Lazio nelle zone altissime della classifica, ma l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato riapre inevitabilmente il dibattito sulle strategie finanziarie della società. A fare il punto sul momento del club biancoceleste è stato il giornalista Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare la gestione del direttore sportivo Angelo Fabiani e le reali prospettive del presidente Claudio Lotito.

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Il calciomercato della Lazio e il rebus cessioni

Il giornalista si è espresso sulle dichiarazioni ufficiali dei vertici societari in vista della riapertura delle trattative a gennaio, evidenziando le necessità economiche del club.

«Crediamo a Fabiani che ha detto che non ci saranno cessioni, anche se poi bisognerà vedere se la penserà allo stesso modo Lotito in caso di offerte pesanti. La Lazio non ha problemi tecnici, ma economici. Deve incassare saldi per evitare anche il secondo blocco dell’estate. Gattuso sta dando il 110% di quanto la squadra poteva offrire o garantire. Di più a questa squadra non si può chiedere», ha dichiarato Mattei, sottolineando l’enorme lavoro svolto dal tecnico Rino Gattuso.

Lo scouting e il confronto con le rivali

L’analisi dell’opinionista si è poi spostata sulle strategie di reclutamento e sulla reale portata dei risultati finora ottenuti dalla squadra capitolina in rapporto al valore delle rivali.

«Fabiani dice che il mercato è un lavoro di gruppo e di scouting sul mercato, ma in realtà in estate sono arrivati giocatori dei quali si sapeva già tutto. Fare scouting significa prendere giocatori come Robinson e Bakola. La Lazio, oggi, è avanti a Inter e Roma. Il tuo centravanti è Noslin o Pinamonti, il loro è Malen e Lautaro. Per far capire i meriti di Gattuso», ha spiegato il giornalista.

I consigli a Lotito per il futuro

In chiusura d’intervento, la firma giornalistica ha rivolto una riflessione al patron Lotito, suggerendo un cambio di prospettiva per garantire continuità aziendale e sportiva nel lungo periodo.

«Per non guardare il dito ma la luna, consiglierei a Lotito di non guardare alla squadra ma alle entrate basse per il fatturato. In quel modo si può programmare e crescere. Se sei sempre così in affanno non sempre le annate si incastrano in modo perfetto», ha concluso Mattei, evidenziando come l’attuale posizionamento sia il frutto di una congiunzione straordinaria da preservare.