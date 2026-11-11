Agostinelli: «L’amichevole che si accosta? Dev’essere una festa! Sarà come tornare a casa. Stamani ho incontrato Lazzari e Cataldi»

Andrea Agostinelli si è espresso in vista dell’amichevole che vedrà la Lazio affrontare il Mgarr United. Le dichiarazioni

L’attesa cresce per l’amichevole tra Lazio e Mgarr United, in programma sabato 14 novembre alle ore 11 a Formello. Un appuntamento particolare per la formazione maltese, che avrà l’opportunità di confrontarsi con la squadra biancoceleste durante la sosta per le Nazionali.

A presentare la sfida è stato Andrea Agostinelli, allenatore del Mgarr United, intervenuto in collegamento ai microfoni di Radiosei. Il tecnico ha raccontato le emozioni che accompagnano il gruppo verso una giornata destinata a rimanere speciale.

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Lazio-Mgarr United, Agostinelli presenta la sfida

«Affrontare la Lazio a Formello deve essere innanzitutto una festa. Per i miei ragazzi sarà anche un allenamento importante e una grande gratificazione, perché si troveranno di fronte la prima squadra del campionato italiano. A Malta c’è grande entusiasmo e per noi è un’occasione davvero particolare, considerando il prestigio dell’avversario».

Lazio-Mgarr United, l’emozione del tecnico

Agostinelli ha poi raccontato anche un curioso incontro avuto a Formello con alcuni giocatori biancocelesti: «Questa mattina ho incontrato Lazzari e Cataldi e abbiamo parlato per una decina di minuti. Mi hanno detto scherzando: “Mi raccomando, mister”. Io ho risposto sorridendo: “Mi raccomando di cosa?”. Al di là delle battute, per noi sarà una giornata da vivere pienamente, prima di tornare a concentrarci sul campionato».

Lazio-Mgarr United, Agostinelli torna a Formello

Per il tecnico, inoltre, la sfida avrà un significato personale: «Per me tornare a Formello avrà un sapore particolare. Sarà un po’ come tornare a casa e ritrovare un ambiente che conosco bene. Voglio godermi questa esperienza insieme alla mia squadra».