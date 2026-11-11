Rinnovi Lazio, dopo Floriani si procede con Rovella e Isaksen: attesi nuovi contatti – Lazio News 24

Rinnovi Lazio, il club biancoceleste vuole blindare Isaksen e Rovella dopo Floriani. Sono previsti nuovi contatti con gli entourage dei due giocatori

Il piano di consolidamento della rosa in casa Lazio prosegue a pieno ritmo. Dopo aver formalizzato il rinnovo contrattuale del giovane talento Romano Floriani, la dirigenza capitolina ha intenzione di cogliere l’onda dell’entusiasmo per blindare altri due pilastri dello scacchiere biancoceleste.

La priorità assoluta di Formello si sposta ora sulla programmazione a lungo termine, ponendo le basi per garantire continuità tecnica e stabilità finanziaria al progetto sportivo.

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Rinnovi Lazio: intesa vicina per blindare Isaksen

Come rivelato dalle colonne del quotidiano Il Messaggero, in cima alla lista delle priorità del club figura il prolungamento di Gustav Isaksen. L’esterno offensivo danese sta vivendo un momento di forma smagliante, caratterizzato da prestazioni di altissimo livello e una crescente incisività sotto porta. Per disinnescare sul nascere l’interesse delle concorrenti internazionali e premiare l’ottimo rendimento dell’esterno, la dirigenza ha già avviato i primi colloqui con i suoi agenti.

L’obiettivo della Lazio è raggiungere una stretta di mano in tempi brevi, mettendo sul piatto un prolungamento della scadenza e un sensibile ritocco verso l’alto dell’ingaggio.

Rinnovi Lazio: scatta la trattativa per il futuro di Nicolò Rovella

Le manovre della società non si fermano all’attacco. Nei piani dei vertici capitolini sono infatti già stati inseriti nuovi incontri operativi con l’entourage di Nicolò Rovella. Il regista italiano si è affermato come il vero metronomo del centrocampo biancoceleste, dimostrando leadership e visione di gioco fuori dal comune.

Garantire stabilità contrattuale al classe 2001 rientra nella precisa strategia societaria volta a valorizzare i perni della squadra, blindandoli prima della sessione invernale di calciomercato.

Rinnovi Lazio: la strategia di Formello per proteggere i propri gioielli

La sequenza di contatti avviata con i procuratori testimonia la volontà della presidenza di prevenire possibili assalti estivi da parte dei top club europei. I prolungamenti di Romano Floriani, Gustav Isaksen e Nicolò Rovella rappresentano un segnale chiaro e ambizioso verso la piazza: la Lazio intende difendere i propri investimenti e costruire una struttura solida, capace di competere ai massimi livelli nel presente e negli anni a venire.