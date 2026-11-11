Gentile: «Lotito non agisce mai per caso! C’è ottimismo sul discorso multiproprietà riguardanti Lazio e Reggina» – Lazio News 24

Gian Michele Gentile, legale di fiducia di Lotito, ha parlato della gestione di Lazio e Reggina da parte del patron biancoceleste in tema di multiproprietà

Il tema delle multiproprietà torna a incendiare il dibattito nel calcio italiano. Ai microfoni di Radio Touring 104, l’avvocato Gian Michele Gentile, legale di fiducia di Claudio Lotito, ha tracciato un quadro dettagliato sul futuro del movimento e sugli impegni presi dal patron della Lazio per il rilancio della Reggina, ponendo l’accento sulla necessità di una profonda riforma regolamentare.

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Riforma Noif e multiproprietà: la visione per valorizzare i giovani

Nel corso del suo intervento, il legale ha spiegato come la modifica delle norme federali rappresenti la chiave per rilanciare il serbatoio del calcio nostrano, prendendo come modello virtuoso la passata gestione della Salernitana.

«Il nodo della doppia proprietà si risolve modificando le Noif. Nella visione di Claudio Lotito, questo sistema costituisce uno strumento fondamentale per lanciare i talenti italiani in chiave azzurra, ricalcando quanto fatto con la Salernitana, condotta dalla Serie C alla massima serie prima di essere ceduta sottocosto. L’intento della modifica normativa è offrire spazio e prospettive a tanti ragazzi che altrimenti resterebbero bloccati in realtà precarie di Lega Pro senza sbocchi di carriera, non certo favorire i singoli», ha chiarito Gentile.

Il salvataggio della Reggina e i dettagli dell’operazione

L’avvocato si è poi soffermato sul blitz che ha portato il presidente biancoceleste a sposare la causa amaranto, fondato su un legame affettivo e su una precisa sostenibilità finanziaria.

«Claudio Lotito non agisce mai per caso: se ha scelto la Reggina, è per condurla verso i traguardi più prestigiosi. La chiave risiede nel cancellare il divieto di doppia proprietà per riaprire le porte della Serie C. L’operazione nasce da una forte spinta emotiva, legata alle radici calabresi della sua famiglia e al deciso pressing del sindaco di Reggio Calabria. Abbiamo analizzato il quadro economico e la società riconducibile a Lotito si è fatta carico di ripianare i debiti, compresi stipendi pregressi e crediti dei precedenti soci tramite la neonata Rhegium. Una situazione ordinaria per un club in affanno che verrà definita in due settimane», ha evidenziato il legale.

Prospettive future e l’ottimismo sul cambio di regolamento

In chiusura, il legale ha espresso grande fiducia sui tempi di attuazione delle nuove direttive, destinate a fare da apripista anche per le grandi società di Serie A.

«Sul superamento del divieto siamo ampiamente fiduciosi. I piani stabiliti si realizzeranno entro la fine del campionato corrente. La riforma non interessa unicamente Lotito: qualora si sbloccasse la normativa, anche le grandi società settentrionali sfrutteranno questo canale per far crescere i propri vivai. Sono convinto che, conquistando il torneo sul campo, la Reggina salirà con ogni probabilità in Serie C», ha concluso Gentile.