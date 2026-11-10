Rinnovo Cataldi, la Lazio ha deciso: si va verso la separazione a giugno! L’indiscrezione – Lazio News 24

Rinnovo Cataldi, la Lazio avrebbe deciso di non prolungare il contratto del centrocampista in scadenza a giugno 2027. A lanciare la clamorosa indiscrezione è Nicolò Schira

Il quartier generale di Formello non vive di sola attualità legata al campo e alla vetta della classifica, ma deve fare i conti con una serie di importanti questioni contrattuali che infiammano le strategie della dirigenza. In casa Lazio tengono banco le discussioni relative ai rinnovi di contratto di diversi elementi della rosa, tra cui figurano i profili di Floriani e Gustav Isaksen, oltre alla posizione cruciale in panchina legata a mister Gennaro Gattuso.

Tuttavia, a catalizzare l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori nelle ultime ore è soprattutto la situazione legata al futuro del centrocampista cresciuto nel vivaio biancoceleste.

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La svolta sul futuro di Cataldi: l’indiscrezione di mercato lanciata da Schira

A svelare i dettagli di quella che si preannuncia come una separazione annunciata è arrivata un’importante indiscrezione di mercato rilanciata direttamente dal noto esperto di trattative Nicolò Schira. Tramite X, il giornalista ha fatto chiarezza sulle prospettive a medio termine del centrocampista romano.

Stando a quanto raccontato in esclusiva dall’esperto di mercato, la società biancoceleste avrebbe maturato una scelta netta e definitiva in merito alla programmazione tecnica futura, tracciando una linea ben precisa sulla permanenza del giocatore all’interno dell’organico della prima squadra.

La decisione della società

La dirigenza della Lazio avrebbe deciso di non procedere con il prolungamento contrattuale di Danilo Cataldi, il cui attuale accordo con il club capitolino scadrà ufficialmente nel giugno del 2027. Una scelta che, salvo clamorosi ribaltamenti di fronte o nuovi scenari nelle prossime sessioni di trattative, sancirà l’addio definitivo del centrocampista alla maglia biancoceleste al termine della stagione in corso.

Per un elemento così legato ai colori della squadra, si profila dunque l’epilogo di un lungo percorso vissuto da protagonista nel cuore della mediana laziale.