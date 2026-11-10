Provstgaard, clamorosa indiscrezione dalla Danimarca: il Vejle vanterebbe una percentuale su una futura rivendita – Lazio News 24

Provstgaard, una clamorosa indiscrezione giunge direttamente dalla Danimarca: il Vejle vanterebbe una percentuale su un’ipotetica futura rivendita del difensore

La straordinaria solidità difensiva mostrata fin qui dalla capolista del campionato di Serie A porta inevitabilmente la firma dei suoi protagonisti in campo. Tra le liete novelle e le rivelazioni più fulgide di questa prima parte di stagione spicca senza dubbio la crescita esponenziale di Oliver Provstgaard. Arrivato a Roma nel gennaio del 2025 su intuizione dell’allora gestione tecnica guidata da Marco Baroni, il difensore danese ha saputo scalare rapidamente le gerarchie.

Sotto la guida attenta di mister Gennaro Gattuso, che gli ha consegnato una maglia da titolare inamovibile a seguito della cessione di Alessio Romagnoli, il centrale si è imposto come uno dei pilastri assoluti del reparto arretrato biancoceleste, contribuendo in modo determinante a rendere la retroguardia capitolina la migliore del torneo con appena nove reti subite in undici giornate.

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Le voci dalla Danimarca e lo scenario sul cartellino di Provstgaard

Mentre il rendimento sul rettangolo verde continua a raccogliere consensi unanimi da parte degli addetti ai lavori e a far lievitare inevitabilmente la valutazione economica del suo cartellino sul mercato internazionale, attorno al futuro del giocatore iniziano a circolare le prime indiscrezioni economiche di rilievo. Nelle ultime ore, direttamente dalla Scandinavia, sono emerse nuove dinamiche contrattuali legate al passato del centrale.

Secondo quanto trapelato e rilanciato dal portale sportivo danese Campo.dk, l’ex club proprietario del cartellino avrebbe mantenuto un diritto economico specifico sulla futura cessione del difensore, inserendo una clausola che rappresenta un parametro da monitorare con attenzione per le future strategie finanziarie e di mercato della dirigenza laziale.

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I dettagli economici

Entrando nel merito dell’indiscrezione estera, la testata danese Campo.dk sostiene che la società del Vejle vanterebbe una percentuale sulla futura rivendita del centrale fissata attorno al 15%. Un dettaglio di non poco conto, soprattutto se valutato alla luce degli equilibri di bilancio e delle future strategie patrimoniali del club romano. Saranno fondamentali ulteriori sviluppi su questo rumors.