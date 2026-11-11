Fabiani: «A gennaio non partirà nessuno! Gattuso nostra prima scelta. I tifosi sanno cosa penso, decideranno loro se tornare» – Lazio News 24

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha affrontato diverse tematiche relative al mondo biancoceleste in una lunga intervista a “La Gazzetta dello Sport”

Lazio prima in classifica e scelta di puntare su Gattuso in panchina ben qui fin ripagata: Angelo Fabiani ha parlato di questo e tanto altro in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Di seguito alcuni estratti delle dichiarazioni del direttore sportivo:

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SCELTA GATTUSO E QUALITA’ – «È stata la nostra prima opzione. Lotito è presidente che lascia ampia libertà sul mercato, sulla scelta dell’allenatore però è presente. Ma io e lui non abbiamo avuto dubbi nel puntare su Rino. Le sue grandi qualità le conoscevamo bene. E’ stato un campione formidabile, che ha vinto tutto. Ma la sua grandezza è mettere tutto questo da parte nel rapporto con i giocatori e con i dirigenti. Noi gli abbiamo dato la bacchetta e lui sta dirigendo alla grande l’orchestra».

MOMENTO MAGICO – «Potrei dire i risultati, la classifica. Ma dove arriveremo chi lo sa. La cosa che invece mi rende felice è l’ambiente che si è creato a Formello. Il calcio è alchimia e qui è stata trovata quella giusta».

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CONTRATTO IN SCADENZA – «Ne parleremo a tempo debito. Il calcio non è un semplice contratto».

RISCHIO CESSIONI A GENNAIO – «Che adesso i giocatori valgano molti di più è un dato di fatto. Ma nel mercato invernale non andrà via nessuno, questo lo posso garantire».

COLPO PIU’ FIERO – «Come Lazio dico Floriani. Non è un acquisto, ma un ragazzo che abbiamo cresciuto, mandato a giocare con il premio di valorizzazione perché ci credevamo e ora sta mostrando chi è».

OLIMPICO SEMIVUOTO – «I tifosi sanno ciò che penso. Non aggiungo altro. Saranno loro a decidere se e quando tornare».