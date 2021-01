Recanatesi: «Lazio bene con le grandi, nessun gap tecnico con la Roma»

Franco Recanatesi è intervenuto ai microfoni di Radiosei: ecco il suo pensiero sul momento della Lazio in vista del derby

«Con il Parma la Lazio ha vinto, come da pronostico. Luis Alberto è in ripresa, Lazzari anche ha dimostrato un’ottima condizione fisica. Speriamo siano segnali di buon auspicio in vista del derby. La Lazio ha recuperato i suoi uomini migliori, non credo che con la Roma ci sia un grande divario tecnico, anzi. Però i giallorossi hanno maggiori ricambi. Contro le grandi, i biancocelesti hanno sfigurato solo contro l’Atalanta». Così Franco Recanatesi, noto giornalista di fede biancoceleste, ai microfoni di Radiosei.