Recanatesi a Radiosei: «L'inizio di campionato brutto obbliga alla Lazio a fare questo» - Lazio News 24

Recanatesi, il giornalista analizza ai microfoni di Radiosei la situazione della Lazio a poche giornate dalla fine del campionato

PAROLE – Queste partite finali siamo obbligati a vincerle.

Sono tutte abbordabili eccetto quella contro l’Inter. Questo campionato purtroppo è stato indirizzato dalle due sconfitte iniziali contro Lecce e Genoa. Già se una sola delle due si fosse trasformata in vittoria, saremmo i favoriti per la Champions.

Non vorrei mai che la Lazio non vincendo a Monza o nelle altre due in casa, scivolasse in zona Conference. Che reputo un torneo inutile, un’accozzaglia di deluse e che crea problemi al campionato perché si gioca di giovedì sera.

Oggi come oggi punterei alla Champions e quindi domani la vittoria è l’unica cosa possibile.

Zaccagni certamente può ricoprire il ruolo di esterno dei quattro, ma è chiaramente meno efficace e più distante dall’attacco. Indubbiamente un po’ lo si mortifica a farlo giocare lì, ma se serve alla causa, va bene