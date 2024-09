Rambaudi: «Tchaouna ha qualità fisiche e tecniche. Per me ora il problema è Noslin. Ecco perché». Le parole dell’ex giocatore

L’ex biancoceleste Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dire la sua sulla sfida della Lazio in Europa League.

TCHAOUNA E NOSLIN– Tchaouna ha delle qualità fisiche e tecniche importanti, ma è un giocatore che deve allenarsi e applicarsi. Per me ora il problema è Noslin, la sua collocazione in campo; è un ragazzo sensibile, ha qualità. L’anno scorso era in una squadra che lottava per non retrocedere, era diverso il lavoro che doveva fare.