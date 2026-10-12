Rambaudi: «Primo tempo straordinario, ma bisogna saper gestire! Noslin migliora di partita in partita» – Lazio News 24

Roberto Rambaudi, ex giocatore biancoceleste, ha analizzato la prestazione della Lazio reduce dalla vittoria casalinga contro il Monza. Le dichiarazioni

La Lazio continua a volare e scrive una nuova pagina della sua storia. Grazie a ben cinque vittorie nelle prime sei giornate di Serie A, la formazione guidata da Gattuso si gode il primato in classifica, condividendo la vetta insieme all’Inter. L’ultimo successo è arrivato proprio ieri allo stadio Olimpico con un netto 3-1, confermando lo straordinario momento di forma dei biancocelesti. Come riportato da Radiosei, l’ex calciatore laziale Roberto Rambaudi ha analizzato la prestazione della squadra.

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Il primo tempo stellare della Lazio

L’analisi dell’ex centrocampista è partita dai primi straordinari quarantacinque minuti di gioco: «Primo tempo straordinario, bello. C’erano tutti gli ingredienti: tecnica, tattica, fisico, mentalità. Alcuni giocatori sono cresciuti in maniera pazzesca. Poi il calcio cambia per dei particolari, calcoliamo che si viene da una sosta lunga quindi a livello fisico ci può stare risentirne».

La maturità e la crescita della Lazio

Nonostante il dominio iniziale, il gol subìto in avvio di ripresa ha creato qualche brivido. Secondo l’opinione di Rambaudi, la squadra ha ampi margini di miglioramento: «Questa squadra deve maturare in fretta nel gestire alcune situazioni, senza perdere palle facili. La loro rete è stata una casualità, ma si è fatta molta confusione nel primo quarto d’ora del secondo tempo. Ad ogni modo, bene il risultato».

I singoli e il ruolo di Noslin nella Lazio

Il commento si è poi spostato sui singoli protagonisti, in particolare su Noslin e Pinamonti, entrambi decisivi per i piani tattici dell’allenatore: «Noslin ha fatto una gran partita. A sinistra bene come sempre, forse solo Taylor ha un po’ faticato. Il gol può dare fiducia a Pinamonti, ma Noslin sta migliorando partita dopo partita. Entrambi saranno importanti».