Adam Marusic si avvicina al rientro dopo tre infortuni ravvicinati: decisivi gli accertamenti di lunedì per il ritorno in gruppo

Finalmente arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria della Lazio. Dopo un periodo particolarmente complicato sotto il profilo fisico, Adam Marusic si avvicina al ritorno a disposizione di Gennaro Gattuso. Il laterale montenegrino ha dovuto fare i conti con tre infortuni nel giro di pochi mesi, circostanza che ne ha inevitabilmente condizionato la continuità.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la giornata di lunedì potrebbe rappresentare un passaggio decisivo nel percorso di recupero del calciatore, atteso da nuovi accertamenti per verificare le sue condizioni.

Marusic verso il rientro dopo tre infortuni: la ricostruzione

L’avvio di stagione del montenegrino è stato caratterizzato da una serie di inconvenienti fisici. Il primo stop era arrivato in occasione della trasferta di Bologna, seguito da un secondo problema accusato nel mese di ottobre. A complicare ulteriormente la situazione è stato il nuovo infortunio rimediato durante gli impegni con la Nazionale montenegrina, che ha costretto il giocatore a prolungare il proprio percorso di recupero.

Una successione di problemi fisici insolita per Marusic, che adesso spera di poter finalmente ritrovare continuità e lasciarsi alle spalle questo periodo particolarmente difficile.

Lunedì gli esami decisivi per Marusic: possibile ritorno in gruppo martedì

Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 30 novembre, quando il laterale biancoceleste si sottoporrà agli accertamenti necessari per valutare i progressi compiuti. Qualora gli esami dovessero fornire riscontri positivi, Marusic potrebbe ricevere il via libera per riprendere ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra già nella giornata di martedì.

Il ritorno in gruppo rappresenterebbe un primo passo importante verso il recupero della piena disponibilità, anche se resterebbero da valutare la condizione atletica e le tempistiche dell’effettivo ritorno in campo.

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Gattuso aspetta Marusic: perché il suo recupero è fondamentale

Il recupero del montenegrino consentirebbe a Gennaro Gattuso di ampliare le proprie alternative sulle corsie difensive, dove le recenti indisponibilità hanno ridotto le possibilità di scelta.

La duttilità tattica di Marusic, in grado di ricoprire entrambe le posizioni laterali, permetterebbe al tecnico di disporre di un’alternativa sia a Romano Floriani Mussolini sia ad Alfonso Pedraza, favorendo anche una migliore gestione delle energie.

Con le sfide contro Atalanta e Roma all’orizzonte, ritrovare un elemento della sua esperienza rappresenterebbe una notizia particolarmente positiva per la Lazio. Prima, però, sarà necessario attendere l’esito degli accertamenti di lunedì.