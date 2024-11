Rambaudi: «Il Bologna ha dei principi di gioco ben chiari. Ecco cosa dovrebbe fare la Lazio»

Le parole di Rambaudi sulla prossima sfida di campionato della Lazio che vedrà come avversario il Bologna di Italiano

Domenica la sfida tra Lazio e Bologna. Intervistato ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato così.

PAROLE– «Il Bologna ha dei principi di gioco ben chiari. Ci assomigliamo un po’ come squadre. Italiano a Bologna cerca il gol col collettivo, ha Castro ma non è un bomber. Se facciamo accentrare Orsolini diventa un problema, invece farlo giocare spalle alla porta gli toglierebbe molto. Pellegrini è un ottimo giocatore, sta facendo bene adesso, ma non è la stessa cosa di Tavares. Dobbiamo cambiare strategia. Marusic a sinistra e Lazzari a destra? No, Marusic non lo vorrei più vedere a sinistra e poi sembrerebbe una bocciatura, immeritata, per Pellegrini »