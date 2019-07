Radu si riprende la Lazio: domani il primo allenamento ad Auronzo

Radu-Lazio, arriva la pace: il difensore è stato reintegrato in squadra

Per Stefan Radu è arrivato il via libera. Come riferito dal Corriere dello Sport, ieri è arrivata la comunicazione attraverso il suo agente Marco Materazzi: il difensore sarà reintegrato in rosa dalla Lazio. Oggi raggiungerà Inzaghi e la squadra in ritiro ad Auronzo di Cadore. Da domani comincerà ad allenarsi sotto le Tre Cime di Laveredo.

Dopo l’incontro di mercoledì a Formello, con il ds Tare (QUI la notizia), le parti si sono riavvicinate. Determinanti sono state le scuse da parte del romeno che ha ammesso i suoi errori. Le incomprensioni con la società risalgono al girone di ritorno del campionato scorso, il tutto però sembra superato: Radu è pronto a riprendersi la Lazio.