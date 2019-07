Radu-Lazio, disgelo tra le parti: ora il rumeno può partire per Auronzo

Colpo di scena: Stefan Radu e la Lazio si sono riavvicinati nelle ultime ore. Il difensore vede Auronzo

I colpi di scena in casa Lazio sono sempre dietro l’angolo, e questa volta arriva una notizia che renderà felici tutti i tifosi biancocelesti: Stefan Radu potrebbe partire con il resto della squadra per il ritiro di Auronzo. Nelle ultime ore a sorpresa ci sarebbe stato un riavvicinamento tra le parti, dopo le polemiche dei giorni scorsi. Per cercare di ricucire il rapporto tra società e giocatore sarebbe sceso in campo anche Inzaghi con l’aiuto di altri componenti dello staff. L’esito sarebbe stato positivo e ora Radu non è più così lontano dalla Lazio. Il rumeno e la dirigenza hanno trovato un’intesa e a questo punto non è esclusa una sua partenza per il ritiro di Auronzo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la conferma ufficiale da parte della società biancoceleste. La storia d’amore tra Radu e la Lazio è destinata a continuare ancora a lungo.