Radu, doccia fredda in arrivo: stiramento e un mese di stop

Stefan Radu è stato escluso dalla lista Serie A, figura invece in quella della Champions.

Stefan Radu è stato escluso dalla lista della Lazio per la Serie A ed è stato inserito nella lista Champions League. Tuttavia, le prime tre gare del girone F non saranno con tutta probabilità disputate dal romeno. Infatti, come riporta Il Messaggero, in difesa per i biancocelesti piove sul bagnato. Dall’infermeria è in arrivo una doccia fredda: Radu rischia un mese di stop per uno stiramento che preoccupa. Il giocatore aveva garantito di stare bene nella rifinitura prima dell’Inter, per poi chiedere il cambio al 15′ della gara di domenica a causa di un allungo deleterio, da lì il problema al flessore. Con le sfide a Dortmund, Brugge e Zenit previste entro il 4 novembre, probabilmente Stefan sarà disponibile dalla quarta giornata. Nella lista per la Serie A il romeno potrà prendere il posto di un compagno una volta guarito dall’infortunio.