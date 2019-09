Qualificazioni Euro 2020, Albania e Serbia ko: Milinkovic in panchina, Strakosha titolare

Ieri sera in campo Strakosha e Milinkovic con le rispettive nazionali

Non è stata una bella serata per l’Albania di Strakosha. La squadra allenata da mister Reja ha affrontato una Francia troppo forte, risultato finale 4-1 per i transalpini, nel match del gruppo H e valevole per le qualificazioni a Euro 2020. Strakosha è sceso in campo dal primo minuto e ha salvato il salvabile con qualche buono intervento. La Francia resta la comando del gruppo con 12 punti insieme a Turchia e Islanda. Poi segue l’Albania con appena 6 punti.

MILINKOVIC – Brutta sconfitta anche per la Serbia che crolla 4-2 in casa contro il Portogallo di Cristano Ronaldo. Solo panchina per Milinkovic-Savic. Al comando del gruppo B resta l’Ucraina con 13 punti, mentre il Portogallo sale al secondo posto con 5 punti e supera proprio la Serbia. I lusitani però hanno due partite in meno.