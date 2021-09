PSG Manchester City, primo gol con i parigini per Leo Messi

PSG Manchester City, Leo Messi ha messo a segno il primo gol con la maglia dei parigini contro il suo ex maestro Guardiola

È finalmente arrivato il primo gol di Lionel Messi con la maglia del PSG.

La Pulce ha scelto una sfida per lui non proprio banale per entrare nella storia dei parigini: il match contro il tecnico che forse più di tutti gli ha permesso di emergere come calciatore più forte del pianeta, Pep Guardiola e il suo Manchester City.