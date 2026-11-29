Lazio, Oliver Provstgaard sempre più protagonista con Gennaro Gattuso: il difensore danese celebra sui social la vittoria contro il Torino
La crescita di Oliver Provstgaard rappresenta una delle note più positive della stagione della Lazio. Il difensore centrale danese ha lasciato il segno anche nella vittoria ottenuta ieri allo stadio Olimpico Grande Torino contro la formazione granata, realizzando il suo secondo gol stagionale. Una rete che impreziosisce ulteriormente il percorso dell’ex giocatore del Vejle, sempre più protagonista sotto la guida di Gennaro Gattuso.
Provstgaard celebra sui social la vittoria contro il Torino
All’indomani del successo in Piemonte, il centrale biancoceleste ha voluto condividere tutta la propria soddisfazione attraverso i suoi canali social. Un messaggio nel quale emerge il forte senso di appartenenza al gruppo, accompagnato da una battuta sulle capacità realizzative dei calciatori danesi.
«3 punti fondamentali. Che orgoglio essere parte di questo gruppo! I danesi sanno come si segna a Torino».
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Il percorso del difensore danese con la maglia biancoceleste sta entrando in una fase particolarmente significativa. Sotto la gestione di Gennaro Gattuso, il centrale sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante, contribuendo al rendimento della squadra anche attraverso le proprie qualità offensive.
Il secondo centro stagionale testimonia quanto Provstgaard possa rappresentare una risorsa anche nell’area di rigore avversaria. Un’arma preziosa per una formazione che punta a dare continuità ai propri risultati e che può beneficiare del contributo realizzativo dei suoi difensori.
Lazio, Provstgaard e il crescente legame con i colori biancocelesti
Al di là del gol, a catturare l’attenzione sono anche le parole utilizzate dal centrale per descrivere il proprio rapporto con la squadra. L’orgoglio manifestato pubblicamente dal danese racconta il suo entusiasmo nel far parte del gruppo allenato da Gattuso.
La vittoria contro il Torino rappresenta dunque un’altra tappa importante nel percorso di crescita dell’ex Vejle. Il difensore vuole continuare a incidere sulle fortune della Lazio, confermandosi una risorsa preziosa per il presente e il futuro della società capitolina.