Moviola Torino-Lazio, episodio controverso nel finale del primo tempo: il contatto su Gustav Isaksen in area granata lascia qualche interrogativo

Non sono mancati gli episodi arbitrali da analizzare nel corso della sfida tra Torino e Lazio. Tra questi, particolare attenzione merita quanto accaduto nel finale della prima frazione di gioco, quando Gustav Isaksen è finito a terra all’interno dell’area di rigore granata dopo un contrasto con un difensore avversario.

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La dinamica del contatto su Isaksen

Subito dopo le due reti segnate nel giro di pochi minuti dalla formazione di Gennaro Gattuso, l’esterno danese si è reso protagonista di un’altra iniziativa offensiva. Partito dalla corsia di destra, Isaksen è rientrato sul mancino prima di cadere a terra in seguito al duello con il difensore granata.

Il direttore di gara ha lasciato proseguire il gioco, giudicando evidentemente il contatto non sufficiente per decretare la massima punizione.

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Resta il dubbio sul calcio di rigore

La dinamica dell’episodio lascia tuttavia spazio a qualche interrogativo. Se da una parte il contrasto può essere interpretato come un normale duello fisico, dall’altra resta da valutare se l’intervento del difensore abbia effettivamente ostacolato la progressione dell’attaccante biancoceleste in maniera irregolare.

Non emergono elementi sufficienti per parlare di un evidente errore arbitrale, ma il contatto su Isaksen meriterebbe un approfondimento attraverso le immagini e le diverse angolazioni disponibili. Rimane dunque il dubbio sulla possibile concessione di un calcio di rigore in favore della Lazio.