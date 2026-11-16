 Provstgaard, le parole al miele di Isaksen: «Ha saputo aspettare ed è arrivato il suo momento. Se lo merita!» – Lazio News 24
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Provstgaard, le parole al miele di Isaksen: «Ha saputo aspettare ed è arrivato il suo momento. Se lo merita!»

Veronica Mandalà Lazio News 24
Published 1 ora fa il 16 Novembre 2026
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ISAKSEN

Provstgaard, parole al miele di Gustav Isaksen dal ritiro con la Danimarca per il compagno di club che bene sta facendo in questa stagione. Le dichiarazioni

Oliver Provstgaard e Gustav Isaksen condividono gli spogliatoi della Lazio e della Danimarca. Proprio dal ritiro con la nazionale l’esterno offensivo ha espresso parole d’elogio per il difensore:

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IMPATTO INIZIALE E CULTURA DEL LAVORO – «Al di là delle ottime prestazioni che sta offrendo oggi, fin dal primo momento è sempre stato il primo ad arrivare al campo e l’ultimo a lasciarlo, impegnandosi al massimo. In molti sono rimasti stupiti, dato che nessuno conosceva lui né il Vejle.

In certi ambienti il passato conta poco: ciò che fa davvero la differenza è l’impegno negli allenamenti e il valore umano. Provstgaard ha compreso subito questa dinamica, mostrando fin da subito una grande determinazione e le doti giuste per meritarsi questo livello».

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UMILTA’ E MOMENTO GIUSTO – «Ha avuto l’umiltà di accettare inizialmente di non scendere in campo, sfruttando quel tempo per osservare e apprendere dai compagni più esperti. Poi, quasi senza rendersene conto, è arrivato il suo turno, perché se lo è meritato sul campo».

LEGAME FUORI DAL CAMPO – «Ci siamo sostenuti a vicenda anche lontano dal terreno di gioco e trascorriamo molto tempo insieme. Avendo già maturato una discreta esperienza, ho cercato di guidarlo con qualche suggerimento utile: ha iniziato immediatamente a studiare la lingua con il mio stesso insegnante di italiano e ha trovato subito casa a Roma».

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