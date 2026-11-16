Provstgaard, le parole al miele di Isaksen: «Ha saputo aspettare ed è arrivato il suo momento. Se lo merita!» – Lazio News 24

Provstgaard, parole al miele di Gustav Isaksen dal ritiro con la Danimarca per il compagno di club che bene sta facendo in questa stagione. Le dichiarazioni

Oliver Provstgaard e Gustav Isaksen condividono gli spogliatoi della Lazio e della Danimarca. Proprio dal ritiro con la nazionale l’esterno offensivo ha espresso parole d’elogio per il difensore:

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IMPATTO INIZIALE E CULTURA DEL LAVORO – «Al di là delle ottime prestazioni che sta offrendo oggi, fin dal primo momento è sempre stato il primo ad arrivare al campo e l’ultimo a lasciarlo, impegnandosi al massimo. In molti sono rimasti stupiti, dato che nessuno conosceva lui né il Vejle.

In certi ambienti il passato conta poco: ciò che fa davvero la differenza è l’impegno negli allenamenti e il valore umano. Provstgaard ha compreso subito questa dinamica, mostrando fin da subito una grande determinazione e le doti giuste per meritarsi questo livello».

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UMILTA’ E MOMENTO GIUSTO – «Ha avuto l’umiltà di accettare inizialmente di non scendere in campo, sfruttando quel tempo per osservare e apprendere dai compagni più esperti. Poi, quasi senza rendersene conto, è arrivato il suo turno, perché se lo è meritato sul campo».

LEGAME FUORI DAL CAMPO – «Ci siamo sostenuti a vicenda anche lontano dal terreno di gioco e trascorriamo molto tempo insieme. Avendo già maturato una discreta esperienza, ho cercato di guidarlo con qualche suggerimento utile: ha iniziato immediatamente a studiare la lingua con il mio stesso insegnante di italiano e ha trovato subito casa a Roma».