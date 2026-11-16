Emergenza infortuni per Gattuso: Tavares, Frattesi e Zaccagni ai box! Ora le riserve devono dimostrare il loro valore

Lazio, tre pilastri della squadra capolista alle prese con problemi fisici, ai quali si aggiunge Sutalo. Per Nuno Tavares si teme un mese di stop, mentre sono attese le diagnosi di Frattesi e Zaccagni. Gattuso chiamato a trovare nuove soluzioni dopo la sosta

Il primo posto in classifica, 29 punti in undici giornate e un rendimento che ha superato ogni aspettativa. La Lazio di Gennaro Gattuso si gode un avvio di stagione straordinario, ma deve fare i conti con un’emergenza che rischia di complicare il ritorno in campo dopo la pausa per le Nazionali. Nuno Tavares, Davide Frattesi e Mattia Zaccagni sono attualmente alle prese con problemi fisici e, se per il portoghese si teme uno stop di circa un mese, per gli altri due non si conosce ancora l’esatta entità degli infortuni. A preoccupare c’è anche Josip Sutalo, per il quale si è parlato addirittura di una possibile assenza di due mesi. Uno scenario tutt’altro che semplice, che metterà alla prova la capacità dei biancocelesti di mantenere il livello mostrato finora.

Lazio, Tavares, Frattesi e Zaccagni: tre assenze che possono cambiare gli equilibri

Non si tratta di tre giocatori qualsiasi. Nuno Tavares, Frattesi e Zaccagni rappresentano elementi fondamentali nello scacchiere tattico di Gattuso, ciascuno con caratteristiche difficili da ritrovare negli altri componenti della rosa. Il portoghese garantisce velocità e profondità sulla fascia sinistra, creando spesso superiorità numerica grazie alle sue accelerazioni. Per lui si prospetta uno stop di circa tre o quattro settimane, anche se sarà necessario attendere ulteriori conferme mediche.

Frattesi, invece, è diventato una delle principali armi offensive della Lazio. I suoi inserimenti da centrocampista hanno già portato punti importanti, permettendo alla squadra di trovare soluzioni anche quando gli attaccanti faticano a rendersi pericolosi. Il risentimento all’adduttore accusato durante gli impegni con l’Italia ha però interrotto il suo momento positivo.

Discorso diverso per Zaccagni, capitano e riferimento tecnico della formazione biancoceleste. La sua capacità di gestire il pallone, creare occasioni e assumersi responsabilità nei momenti delicati rappresenta una risorsa preziosa. Per entrambi, al momento, non sono stati comunicati tempi di recupero ufficiali.

Lazio, anche Sutalo preoccupa: Gattuso rischia di perdere quattro titolari

Alle difficoltà nei reparti offensivi si aggiunge la situazione di Josip Sutalo. Il difensore croato, fermatosi durante la trasferta contro il Napoli, potrebbe essere costretto a un’assenza particolarmente lunga. Le indiscrezioni parlano di uno stop che potrebbe arrivare fino a due mesi, ma il club non ha ancora confermato ufficialmente questa previsione.

L’eventuale indisponibilità di Sutalo rappresenterebbe un altro problema per Gattuso, costretto a intervenire anche sull’assetto della difesa.

Quattro potenziali assenze importanti, distribuite tra retroguardia, centrocampo e attacco, rischiano di togliere alla Lazio una parte significativa della struttura che le ha permesso di conquistare il primato. Eppure, proprio in situazioni del genere, una squadra che vuole restare nelle posizioni più alte della classifica deve dimostrare di possedere alternative affidabili.

Lazio, arriva il momento delle seconde linee: le alternative devono convincere Gattuso

La sosta per le Nazionali potrebbe quindi rappresentare uno spartiacque per diversi giocatori che, fino a questo momento, hanno trovato meno spazio.

Gattuso dovrà fare di necessità virtù, individuando le soluzioni migliori per compensare le eventuali assenze dei titolari. Chi sarà chiamato in causa avrà un’occasione importante per dimostrare di poter contribuire concretamente al percorso della squadra.

Non sarà sufficiente limitarsi a sostituire numericamente gli indisponibili. Serviranno personalità, applicazione e soprattutto la capacità di interpretare le richieste dell’allenatore senza compromettere gli equilibri collettivi. Del resto, la Lazio ha già affrontato situazioni complicate durante questa stagione.

L’infortunio di Adam Marusic aveva aperto la strada a Romano Floriani Mussolini, diventato progressivamente un punto fermo della formazione biancoceleste. Un precedente che dimostra come un’emergenza possa anche trasformarsi nell’occasione giusta per valorizzare giocatori inizialmente considerati alternative.

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Lazio, esami e diagnosi attesi a breve: possibile svolta già oggi

Prima di formulare qualsiasi previsione sulle prossime formazioni, sarà fondamentale conoscere le reali condizioni degli infortunati. Gli accertamenti medici di Nuno Tavares, Frattesi e Zaccagni sono attesi a brevissimo, con la possibilità che emergano indicazioni più precise già nella giornata di oggi, lunedì 16 novembre.

Lo staff sanitario ha preferito attendere qualche giorno prima di effettuare le risonanze magnetiche, così da permettere il riassorbimento dell’edema e ottenere immagini più leggibili.

Soltanto dopo questi controlli sarà possibile stabilire con maggiore precisione l’entità dei problemi fisici e gli eventuali tempi di recupero. Per Gattuso si tratta di informazioni decisive anche in vista della programmazione dei prossimi allenamenti.

Lazio, la capolista alla prova più difficile: adesso conta la forza del gruppo

Finora la Lazio ha impressionato per continuità, organizzazione e capacità di ottenere risultati attraverso il gioco. Ma un campionato non si affronta soltanto con gli undici titolari.

Gli infortuni possono cambiare rapidamente le prospettive di una squadra, soprattutto quando coinvolgono contemporaneamente elementi di grande importanza.

È proprio adesso, quindi, che la formazione biancoceleste dovrà dimostrare quanto sia cresciuta anche sotto il profilo collettivo. La forza di una capolista si misura anche nella capacità di reagire alle difficoltà, senza perdere certezze quando vengono a mancare alcuni dei suoi protagonisti.

Gattuso ha costruito un gruppo capace di sorprendere tutti nelle prime undici giornate. Al ritorno dalla sosta, toccherà anche a chi ha giocato meno dimostrare di poter essere all’altezza. Perché mantenere il primo posto sarà complicato, ma superare questa emergenza potrebbe rappresentare un’ulteriore prova della maturità raggiunta dalla Lazio.