Stendardo esalta Gattuso: «È il vero valore aggiunto!». Poi avverte: «La Champions è possibile, ma gli infortuni pesano»

Lazio, l’ex difensore biancoceleste Guglielmo Stendardo analizza lo straordinario avvio di stagione della squadra di Gattuso. Elogi per Frattesi, Zaccagni e Nuno Tavares, ma anche un avvertimento sulla profondità della rosa

La Lazio continua a sorprendere e il primo posto in Serie A, conquistato grazie a un avvio di campionato da record, ha riacceso le ambizioni dell’ambiente biancoceleste. A soffermarsi sulle ragioni di questa crescita è stato Guglielmo Stendardo, ex difensore laziale intervenuto ai microfoni di Radio Laziale. L’ex calciatore ha individuato in Gennaro Gattuso il principale artefice della trasformazione della squadra, sottolineando anche il rendimento di alcuni singoli. Non è mancata una riflessione sulla corsa alla Champions League, obiettivo che Stendardo considera alla portata, a condizione che la Lazio riesca a conservare la propria continuità e a limitare le conseguenze degli infortuni.

Lazio, Stendardo indica Gattuso come protagonista della rinascita biancoceleste

La Lazio ha chiuso le prime undici giornate di campionato senza sconfitte, raccogliendo 29 punti e conquistando la vetta della classifica. Un rendimento difficile da prevedere durante l’estate, soprattutto considerando le difficoltà che avevano accompagnato la preparazione della nuova stagione.

Secondo Stendardo, la svolta nasce da una motivazione condivisa da tutte le componenti del club. Ma il contributo decisivo è arrivato dalla panchina, dove Gattuso è riuscito a restituire fiducia anche a calciatori che nella precedente annata non avevano espresso completamente il proprio potenziale.

IL FATTORE GATTUSO – «A fare la differenza nella Lazio è soprattutto la voglia di rivalsa che accomuna società, allenatore e calciatori. Gattuso rappresenta il vero valore aggiunto di questa squadra. Ci sono diversi giocatori che nella passata stagione non erano riusciti a esprimere pienamente le proprie qualità. Rino è stato bravo a ritrovare le motivazioni giuste per ciascuno di loro e oggi sono proprio le prestazioni dei singoli a incidere sui risultati».

Una considerazione che aiuta a spiegare il cambiamento della Lazio. Gattuso non ha potuto contare su una rivoluzione della rosa, ma ha lavorato soprattutto sulle risorse già disponibili, cercando di valorizzarne le caratteristiche.

I risultati ottenuti finora mostrano una squadra più convinta dei propri mezzi, capace di affrontare le partite con personalità e di trovare soluzioni anche nei momenti complicati.

🌐 Lazio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Lazio, Stendardo applaude Frattesi, Zaccagni e Nuno Tavares

Tra i protagonisti dell’ottimo avvio biancoceleste ci sono diversi giocatori che stanno offrendo un contributo importante. Mattia Zaccagni continua a rappresentare un riferimento per la manovra offensiva, mentre Nuno Tavares ha confermato di possedere qualità atletiche e tecniche di alto livello.

Particolarmente significativo anche il rendimento di Davide Frattesi, arrivato dall’Inter e diventato rapidamente uno degli elementi più incisivi della formazione di Gattuso.

I SINGOLI – «Zaccagni sta confermando semplicemente il giocatore che conosciamo. Nuno Tavares, quando mantiene concentrazione e determinazione, può diventare uno dei migliori terzini a livello europeo. Frattesi è stato un innesto importantissimo, un calciatore che all’Inter secondo me era stato sottovalutato. Ha fatto bene a scegliere la Lazio. Tutti questi aspetti spiegano il campionato che stanno disputando i biancocelesti. Non stanno portando a casa le partite per fortuna, ma perché meritano di vincerle, esprimendo un bel calcio e divertendosi in campo».

Proprio Frattesi è uno degli esempi più evidenti della crescita della squadra. I suoi inserimenti senza pallone hanno aggiunto una soluzione offensiva importante al centrocampo, permettendo alla Lazio di trovare maggiore pericolosità anche quando gli attaccanti vengono controllati dalle difese avversarie.

Per Tavares, invece, la differenza passa soprattutto dalla continuità. Il portoghese possiede mezzi fisici importanti, ma deve accompagnarli con attenzione e applicazione durante tutte le fasi della partita.

Lazio, Stendardo crede nella Champions League: decisiva la gestione degli infortuni

Il primo posto ha inevitabilmente cambiato le prospettive della Lazio. Se all’inizio della stagione la qualificazione europea poteva rappresentare un obiettivo ambizioso, adesso la squadra di Gattuso ha dimostrato di poter competere con le principali formazioni del campionato.

Stendardo, però, invita a considerare un aspetto che potrebbe rivelarsi determinante nei prossimi mesi: la profondità della rosa.

CORSA CHAMPIONS – «Credo che questa Lazio abbia tutte le possibilità di chiudere tra le prime quattro, ma sarà fondamentale continuare con questa regolarità. Gli infortuni possono incidere parecchio, perché la rosa non dispone di tantissime alternative. Con gli undici titolari, però, può giocarsela contro chiunque. Se riuscirà a evitare troppi problemi fisici, potrà competere con Inter, Roma, Como e Milan per conquistare un posto nella prossima Champions League».

Il tema degli infortuni è particolarmente attuale. Le condizioni di Josip Sutalo, Nuno Tavares, Zaccagni e Frattesi stanno infatti impegnando lo staff medico biancoceleste, con accertamenti necessari per chiarire l’entità dei rispettivi problemi fisici. Per Gattuso, perdere contemporaneamente diversi titolari potrebbe significare dover modificare gli equilibri costruiti nelle prime giornate.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Gattuso e Motta dopo l’amichevole con il Mgarr United. Bekir Is nel mirino della dirigenza

Lazio, il primo posto è meritato: adesso serve continuità

L’analisi di Stendardo mette in evidenza due aspetti differenti del momento biancoceleste. Da una parte c’è una squadra che sta ottenendo risultati attraverso prestazioni convincenti, con giocatori valorizzati dal lavoro dell’allenatore e un’identità sempre più riconoscibile.

Dall’altra rimane la necessità di gestire una rosa che, secondo l’ex difensore, non dispone di alternative sufficientemente numerose in ogni reparto. La Lazio ha dimostrato di poter competere con le avversarie più attrezzate, ma dovrà confermarlo anche quando il calendario presenterà difficoltà maggiori.

Gattuso ha già portato la squadra oltre le aspettative iniziali. La sfida, adesso, sarà mantenere questo rendimento abbastanza a lungo da trasformare il sorprendente primo posto autunnale in una qualificazione alla Champions League.