Hysaj protagonista con l’Albania: gol e assist in due partite! Eppure è ancora svincolato

Elseid Hysaj continua a essere decisivo con la Nazionale albanese nonostante sia senza squadra dal 30 giugno. Un assist contro la Finlandia e un gol alla Bielorussia per trascinare la selezione di Maran alla promozione in Nations League

Senza squadra da quasi cinque mesi, ma ancora protagonista quando indossa la maglia della propria Nazionale. È la particolare situazione di Elseid Hysaj, ex terzino della Lazio che, nonostante lo status di svincolato, continua a rappresentare un punto fermo dell’Albania. Il difensore classe 1994, rimasto senza contratto dopo la conclusione della sua esperienza biancoceleste lo scorso 30 giugno, è stato tra i principali protagonisti della promozione albanese dalla Lega C alla Lega B di Nations League. Due prestazioni impreziosite da un assist e da un gol, a conferma di una condizione che gli permette ancora di incidere a livello internazionale.

Ex Lazio, Hysaj decisivo contro Finlandia e Bielorussia: i numeri in Nations League

Due partite, due vittorie per 2-0 e altrettanti contributi decisivi da parte di Hysaj.

Il primo è arrivato giovedì scorso, nella sfida casalinga contro la Finlandia. Il terzino ha fornito un assist, partecipando direttamente al successo della formazione albanese.

La seconda soddisfazione è arrivata ieri contro la Bielorussia, battuta con lo stesso risultato. Questa volta Hysaj ha trovato personalmente la via della rete, aggiungendo un gol al proprio bilancio con la Nazionale.

Due episodi che hanno accompagnato l’Albania verso un traguardo importante: la promozione diretta in Lega B di Nations League.

Un risultato significativo anche per il giocatore, che continua a dimostrare di poter essere utile nonostante la lunga assenza dalle competizioni di club.

Ex Lazio, Maran continua a puntare su Hysaj: titolare anche senza squadra

A rendere ancora più particolare la vicenda è la fiducia che Rolando Maran, commissario tecnico dell’Albania, continua a riporre nell’ex difensore biancoceleste.

L’allenatore italiano non ha mai considerato lo status di svincolato un motivo sufficiente per rinunciare a Hysaj. Al contrario, il terzino destro è rimasto un elemento centrale nelle scelte della Nazionale, conservando un posto da titolare anche dopo la scadenza del contratto con la Lazio.

Una decisione ripagata dalle prestazioni offerte nelle ultime due gare. Per un calciatore che non disputa regolarmente partite ufficiali con una società, mantenere una condizione atletica adeguata alle esigenze internazionali non è affatto scontato.

Eppure Hysaj è riuscito a farsi trovare pronto, contribuendo concretamente al raggiungimento dell’obiettivo della selezione albanese.

Ex Lazio, Hysaj svincolato dal 30 giugno: quale futuro per il terzino?

Il contratto che legava Elseid Hysaj alla Lazio è terminato il 30 giugno 2026, chiudendo un’esperienza iniziata nell’estate del 2021. Da quel momento, il difensore non ha trovato una nuova sistemazione e continua a essere disponibile sul mercato degli svincolati.

Una situazione particolare per un calciatore di 32 anni che vanta una lunga esperienza nel campionato italiano e numerose presenze con la propria Nazionale.

Il suo percorso in Serie A, prima con l’Empoli, poi con il Napoli e infine con la Lazio, gli ha permesso di confrontarsi per anni con avversari di alto livello. L’esperienza internazionale rappresenta un altro elemento importante del suo curriculum. Le prestazioni offerte contro Finlandia e Bielorussia potrebbero quindi riportare attenzione sul suo nome, anche se al momento non emergono indicazioni concrete su una possibile nuova destinazione.

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Ex Lazio, la Nazionale può aiutare Hysaj a rilanciarsi

Per Hysaj, la promozione dell’Albania assume anche un significato personale. Continuare a essere convocato e impiegato con regolarità gli consente di mantenere un contatto diretto con il calcio competitivo, nonostante l’assenza di impegni settimanali con una squadra di club. Il gol contro la Bielorussia e l’assist alla Finlandia rappresentano due segnali positivi, soprattutto per un giocatore che cerca una nuova opportunità professionale.

Naturalmente, due prestazioni in Nazionale non bastano da sole a garantire un ritorno immediato nel calcio di club. La continuità atletica e la capacità di sostenere un’intera stagione rimangono aspetti che un’eventuale società interessata dovrebbe valutare.

Ma intanto l’ex Lazio ha dimostrato di non aver perso la propria utilità sul terreno di gioco. Svincolato a livello di club, titolare e decisivo con l’Albania: il presente di Elseid Hysaj racconta una situazione insolita, nella quale la Nazionale continua a offrirgli l’occasione di dimostrare il proprio valore.