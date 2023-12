Provedel sommerso dai fischi dei tifosi del’Atletico: il motivo

Provedel, il portiere biancoceleste è stato sommerso dai fischi dei tifosi della formazione spagnola: ecco perchè

Nonostante la qualificazione sia in archivio per Lazio e Atletico Madrid gli animi al Wanda Metropolitano sono comunque accesi specialmente a inizio gara. Durante l’annuncio delle formazioni, ad essere preso di mira dallo stadio spagnolo è stato Provedel al quale ancora non è perdonato dagli iberici il gol segnato nella gara d’andata