Provedel a Dazn: «Obiettivi? E’ giusto essere ambiziosi ma è anche vero che è importante rimanere con i piedi a terra»

Provedel, il portiere biancoceleste al termine della preziosa vittoria del Brianteo esterna la sua gioia rilasciando queste sue considerazioni a caldo

PAROLE – Quello che ci chiede il mister è di dare tutto, essere compatti e di giocare al meglio, sempre con entusiasmo. È giusto essere ambiziosi, ma rimaniamo con i piedi per terra. Così facendo possiamo continuare ad avere risultato positivi. Inter – Napoli? Nessun pronostico, c’è tanta strada da fare. Qualsiasi cosa va bene. Turati in area di rigore? Speravo non si sbloccasse oggi (ride, ndr.). Urlo a Isaksen? La percezione che ho avuto è che nel secondo tempo siamo calati di intensità, forse un po’ stanchi, ci abbassavamo troppo. Io e lui abbiamo un bellissimo rapporto, gli voglio tanto bene. Secondo me Isaksen è fortissimo e voglio il meglio, poteva essere chiunque, non era contro di lui”