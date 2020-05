Protocollo FIGC, c’è l’ok del CTS: resta l’isolamento di squadra

Il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato il protocollo della FIGC, stilato per la ripresa delle partite: resta la quarantena di gruppo

Giornate cruciali per il ritorno in campo. In attesa di novità dal summit di Palazzo Chigi, il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato il protocollo proposto dalla FIGC per la ripresa della partite.

Ad apprendere e riportare la notizia è l’ANSA, che ha sottolineato come nessuna criticità sia stata riscontrata. Resta comunque la necessarietà di sottoporre l’intero gruppo alla quarantena, in caso di positività di un membro dello staff o di un giocatore.