Infortunio Taylor, tegola per Gennaro Gattuso alla vigilia della trasferta contro il Torino: le condizioni dell’olandese e le tempistiche per il recupero

Brutte notizie per la Lazio alla vigilia della sfida contro il Torino, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha annunciato l’indisponibilità di Kenneth Taylor, costretto a fermarsi a causa di un problema fisico rimediato nel corso dell’ultimo impegno di campionato contro il Lecce.

Il centrocampista olandese non prenderà parte alla trasferta piemontese, privando l’allenatore di uno dei principali protagonisti dell’ottimo avvio di stagione della formazione capitolina. Una defezione importante che costringerà il tecnico a rivedere le proprie scelte per il centrocampo.

Gattuso conferma l’assenza contro il Torino

Le condizioni di Kenneth Taylor avevano destato preoccupazione già nel corso degli ultimi allenamenti a Formello. Il centrocampista classe 2002 aveva accusato un problema muscolare che aveva messo in dubbio la sua partecipazione alla prossima giornata di campionato.

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Adesso è arrivata la conferma direttamente da Gennaro Gattuso: l’olandese ha riportato un edema nella zona del flessore in occasione della partita contro il Lecce. Il giocatore non sarà dunque inserito nell’elenco dei convocati per la sfida dello stadio Olimpico Grande Torino.

Quando verranno rivalutate le condizioni dell’olandese?

L’attenzione dello staff medico biancoceleste si sposta adesso sulle tempistiche necessarie per consentire al centrocampista di tornare a disposizione. Una prima indicazione importante arriverà nella giornata di lunedì 30 novembre, quando Taylor verrà nuovamente rivalutato.

Gli ulteriori accertamenti permetteranno di comprendere meglio l’evoluzione del problema muscolare e di delineare il percorso di recupero. Al momento non è stata indicata una data precisa per il ritorno in campo dell’olandese.

La priorità sarà evitare di forzare il recupero, considerando anche l’importanza del giocatore negli equilibri tattici della formazione biancoceleste.

Infortunio Taylor, come cambia il centrocampo della Lazio

L’assenza dell’olandese apre inevitabilmente nuove riflessioni sulle scelte di formazione di Gattuso. Il tecnico dovrà individuare la soluzione più adatta per compensare la perdita di un centrocampista capace di garantire qualità, dinamismo e capacità di inserimento.

Tra i principali candidati a beneficiare dell’assenza di Taylor figura Fisayo Dele-Bashiru, le cui caratteristiche atletiche potrebbero rappresentare una risorsa importante nella trasferta piemontese.

La Lazio dovrà quindi fare a meno di una delle sue certezze, in attesa di conoscere l’esito della valutazione prevista per lunedì e capire quando il centrocampista potrà tornare a disposizione.