Piscedda: «La Champions League è possibile. La vittoria contro il Genoa è stata una bella risposta alla delusione di giovedì». Le parole dell’ex giocatore

Le parole di Piscedda a Radio Laziale.

PAROLE– «La Champions League è possibile. La vittoria contro il Genoa è stata una bella risposta alla delusione di giovedì, una grande prestazione, dopo il gol la Lazio ha preso in mano la gara e l’ha gestita come voleva. Marusic ala? Ha fatto una buona prestazione, anche se non lo riproporrei in quel ruolo. Il giocatore in più ieri è stato Dia, ha fatto un lavoro straordinario e un gran gol. Tchaouna e Noslin? Hanno bisogno di tempo per crescere, non mi sento di bocciarli, anche se per il prossimo anno devi cercare giocatori per alzare il livello»