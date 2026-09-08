Piscedda esalta Belahyane e Floriani: «Gattuso ha capito le sue potenzialità. Voglio fare un plauso a Floriani»

Piscedda analizza la vittoria contro l’Udinese ed esalta le prove di Belahyane e di Floriani: le parole sulla Lazio dopo le prime tre giornate

La vittoria contro l’Udinese continua a far discutere in casa Lazio. Dopo il successo in rimonta della squadra di Gennaro Gattuso, anche Massimo Piscedda ha analizzato la prestazione dei biancocelesti ai microfoni di Radiosei, soffermandosi su alcuni protagonisti della gara.

L’ex giocatore della Lazio ha elogiato in particolare Reda Belahyane, schierato in una posizione più centrale rispetto al passato, e Floriani Mussolini, protagonista di un avvio di stagione positivo. Ecco le sue considerazioni in merito alla sfida disputata contro i friulani nell’ultimo turno di Serie A.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole Frattesi e le condizioni di Pinamonti

Piscedda promuove Belahyane: le considerazioni sul giocatore

BELAHYANE – «Ha giocato nel ruolo a lui più congeniale. Nella scorsa stagione veniva utilizzato come mezzala, al centro si trova meglio. La sua è stata una gara di interdizione, buona prova».

CENTROCAMPO – «Un centrocampo fisicamente più strutturato non è necessariamente il migliore. Se davanti c’è una mediana veloce e tecnica ha sempre la meglio. La Lazio è proprio con la tecnica che nell’ultima mezzora ha vinto la gara e fatto bene».

FLORIANI – «Voglio fare un plauso a Floriani. Meno male che alcune teste vuote non l’hanno mandato via. È lì per opportunità, non perché qualcuno ha creduto in lui. L’infortunio di Marusic l’ha liberato e Gattuso ha capito le sue potenzialità».

FUTURO – «Con il rientro di Marusic sarebbe giusto continuare a puntare su questo ragazzo. Se fa un campionato intero di Serie A a questo livello poi ti ritrovi un capitale umano ed economico».