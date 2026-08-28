Lazio, porte aperte a Formello: 1.200 tifosi al Fersini, ma Lotito non ci sarà

Claudio Lotito ha deciso di disertare l’allenamento aperto al pubblico che la Lazio svolgerà oggi a Formello. Il motivo della sua scelta

La Lazio riapre le porte di Formello ai propri tifosi in vista della seconda giornata di campionato. Nel pomeriggio di oggi il centro sportivo biancoceleste accoglierà circa 1.200 sostenitori sugli spalti del Fersini, pronti ad assistere all’allenamento della squadra guidata da Gennaro Gattuso. L’appuntamento è fissato per le ore 18, quando il gruppo scenderà in campo per proseguire la preparazione in vista della prossima sfida contro il Genoa.

Un’occasione importante per riavvicinare ulteriormente squadra e ambiente, permettendo ai tifosi di seguire da vicino il lavoro dei giocatori a pochi giorni dal nuovo impegno ufficiale. A Formello, però, ci sarà un’assenza significativa: quella del presidente Claudio Lotito.

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Lazio, Gattuso prepara la sfida contro il Genoa

Sul terreno di gioco del Fersini, il tecnico Gennaro Gattuso continuerà a lavorare sugli aspetti tattici e atletici in vista del prossimo impegno. La gara contro il Genoa rappresenterà un altro test importante per valutare lo stato di crescita della squadra nelle prime settimane della nuova stagione.

La presenza dei tifosi potrà contribuire a rendere ancora più intensa la seduta. Il club punta così a consolidare il legame tra la squadra e il pubblico biancoceleste, offrendo ai sostenitori la possibilità di vivere da vicino una parte della preparazione.

Lotito assente a Formello: il motivo

Alla seduta aperta ai tifosi non prenderà parte Claudio Lotito. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il presidente della Lazio sarà infatti impegnato questa sera a Reggio Calabria.

Lotito prenderà parte alla presentazione della Reggina, società della quale è diventato proprietario nel corso dell’estate. Per questo motivo non sarà presente a Formello durante l’allenamento della formazione biancoceleste.

Lazio, pomeriggio speciale prima della seconda giornata

La giornata rappresenterà comunque un momento significativo per tutto l’ambiente Lazio. Circa 1.200 tifosi potranno osservare da vicino il lavoro di Gattuso e dei suoi giocatori, accompagnando la squadra verso la sfida con il Genoa.

Il Fersini si prepara dunque a riempirsi per una seduta che avrà un valore non soltanto tecnico, ma anche simbolico. La Lazio cerca continuità e compattezza, mentre il pubblico biancoceleste avrà la possibilità di far sentire il proprio sostegno direttamente dal centro sportivo di Formello.