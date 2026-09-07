Giuntoli: «Romagnoli? Non volevamo creare un sovraffollamento nel reparto, ma dare spazio alle risorse presenti»

Cristiano Giuntoli, Direttore sportivo dell’Atalanta, si è espresso sull’interesse nutrito per Alessio Romagnoli

Il nome di Alessio Romagnoli è stato al centro delle riflessioni di mercato dell’Atalanta. Durante la conferenza stampa, il Direttore sportivo nerazzurro Cristiano Giuntoli ha affrontato anche il tema legato al difensore, spiegando la posizione del club bergamasco. L’ex capitano della Lazio era infatti tra i profili valutati per rinforzare il reparto arretrato, prima della definizione del suo trasferimento all’Al-Sadd. Le parole del dirigente hanno quindi fatto chiarezza sulle strategie della Dea e sulle valutazioni effettuate dalla società. Le parole:

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STRATEGIE – «Non abbiamo scelto di intervenire con un altro difensore, nonostante alcune indicazioni arrivate anche attraverso la stampa. La decisione è dipesa da diversi elementi: Hien sta recuperando e Obric sta dimostrando una crescita molto importante. Abbiamo valutato alcuni profili che inizialmente rappresentavano grandi opportunità, ma poi il mercato ha preso direzioni differenti. Riteniamo comunque di avere costruito una rosa migliore e soprattutto con più qualità. Il nuovo percorso ha bisogno di tempo, perché la squadra dovrà adattarsi sotto diversi aspetti, da quello tattico a quello fisico e mentale».

ROMAGNOLI – «Alajbegovic e Romagnoli? Per quanto riguarda l’esterno abbiamo preferito puntare su un giocatore più pronto e già abituato a determinati livelli. In difesa, invece, avevamo già Obric in forte crescita e contiamo sul rientro di Hien. Non volevamo creare un sovraffollamento nel reparto, ma dare spazio alle risorse che abbiamo già a disposizione».