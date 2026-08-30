Montano trascina la primavera della Lazio: «Una delle giornate più belle! Siamo un gruppo molto unito»

Tommaso Montano, giocatore della primavera della Lazio, nell’ultima partita contro l’Albinoleffe è stato protagonista ed MVP con una tripletta

Una giornata da ricordare per Tommaso Montano, protagonista assoluto della vittoria della Lazio Primavera contro l’Albinoleffe. L’attaccante biancoceleste è stato decisivo grazie a una straordinaria tripletta, conquistando il pallone della gara come premio per una prestazione personale da incorniciare.

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Al termine della partita, Montano è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio, raccontando le sue emozioni per un pomeriggio speciale ma sottolineando soprattutto il valore del lavoro del gruppo. Le sue parole:

PRESTAZIONE TOP – «Sicuramente grande soddisfazione personale, ma ciò che conta di più è stato l’impegno della squadra che ha portato a questo ottimo risultato. Alla fine in questa bella giornata si è lasciato convincere a darmi questo pallone. Sicuramente è una delle giornate più belle, lo scorso anno è stato difficile e iniziando da capo quest’anno con la fiducia di mister e staff fare tripletta alla seconda giornata dà una bella soddisfazione».

Nel suo intervento, Montano ha evidenziato anche la compattezza del gruppo allenato da mister Francesco Punzi. La capacità di reagire nei momenti difficili è stata una delle chiavi del successo contro l’Albinoleffe. Le sue parole:

LA PARTITA – «Siamo un gruppo molto unito, che si sostiene a vicenda. Siamo stati bravissimi in un momento di difficoltà a ribaltare la situazione, andare a segno e avere la strada spianata. Ci godiamo quanto abbiamo, poi da lunedì inizia una nuova settimana: testa bassa e lavorare per la nuova sfida».

Per Montano il pallone portato a casa sarà un ricordo speciale, ma l’obiettivo principale resta quello di confermarsi settimana dopo settimana e aiutare i biancocelesti a raggiungere nuovi traguardi.