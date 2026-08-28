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Arbitro Lazio Parma Women: designato il fischietto del match casalingo

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2 ore ago

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Arbitro Pallone Serie A 1 1

Arbitro Lazio Parma Women: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara valida per la 2a giornata di Serie A Women’s Cup

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la designazione arbitrale per la 2a giornata del campionato di Serie A Women’s Cup! A dirigere Lazio Parma sarà il signor Simone Palmieri della sezione di Avellino. Ve la riportiamo di seguito:

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  • Arbitro: Simone Palmieri (Avellino)
  • Assistente 1: Vito Mattia Losapio (Siena)
  • Assistente 2: Gabriele Elisino (Ostia Lido)
  • Quarto ufficiale: Andrea Prencipe (Tivoli)

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