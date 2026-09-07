Giordano: «Voto 6 per il mercato della Lazio! Pinamonti ha le motivazioni giuste. Brozovic? Sarebbe valore aggiunto»

Bruno Giordano, ex attaccante biancoceleste, ha parlato in vista della sfida tra Udinese e Lazio in programma stasera

Questa sera si gioca Udinese-Lazio, posticipo della terza giornata di Serie A in programma alle 20.45 al Bluenergy Stadium. Di questo e tanto altro ha parlato l’ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano intervenendo ai microfoni di Radiosei per analizzare il momento dei capitolini, in particolare soffermandosi sulla forza del collettivo, sulle prestazioni dei singoli e sul bilancio del calciomercato appena concluso.

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Lazio e la sfida all’Udinese: l’importanza del collettivo

Analizzando la partita alle porte contro i friulani, Bruno Giordano ha sottolineato l’importanza del match per il prosieguo della stagione della squadra allenata dai biancocelesti, evidenziando come l’unione d’intenti debba diventare il vero fattore determinante:

«Sarà una bella partita, un bel test. Affronti una squadra che sta bene. Questa è una gara che può darti tanto, per intraprendere una strada o un’altra. Potrebbe farti togliere dalla mente ciò che pensavano in molti ad inizio stagione. L’importante è che la squadra dimostri di essere tale, di essere unita. Si deve pensare più al gruppo che a se stessi, credo debba essere questo il marchio di fabbrica di questa squadra».

I singoli della Lazio: gli elogi a Pinamonti e Floriani

L’ex bomber si è poi espresso sui singoli elementi della rosa, spendendo parole di apprezzamento per il neoacquisto Andrea Pinamonti e per il giovane Romano Floriani, atteso da un banco di prova importante contro Hassane Kamara:

«Pinamonti a me piace, è serio, pensa al calcio, ha fatto il massimo per arrivare qui, avrà le motivazioni giuste. Chiaro che l’attaccante va messo in condizione di segnare. Bene fin qui Floriani, non ha dato la sensazione che fosse emozionato e sicuramente lo è stato. Ha fatto una bella partita subentrando, si è ripetuto giocando titolare. Si è presentato bene, poi è un prodotto del settore giovanile e questo va difeso. Con Kamara sarà una bella prova».

Il bilancio del mercato della Lazio: voti e cessioni pesanti

Infine, Bruno Giordano ha tracciato un bilancio complessivo sulle operazioni della sessione estiva guidata dalla società, promuovendo gli acquisti ma evidenziando le incognite legate ad alcune uscite di peso come Alessio Romagnoli, Mario Gila e Pedro, lasciando un commento anche sull’ipotesi Marcelo Brozovic:

«Il mercato della Lazio è da 7 per le entrate, da 5 per le uscite. Quindi arriviamo a 6. Di Romagnoli e Gila sentiremo la mancanza nel corso della stagione. Poi è andato via un giocatore carismatico come Pedro, che ti dava tanto. Brozovic sarebbe un valore aggiunto a livello di esperienza e non solo».