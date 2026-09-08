Zaccagni è tornato? Il capitano punta ad una nuova stagione da protagonista dopo gli infortuni

Zaccagni ha lavorato in anticipo per ritrovare la condizione: il capitano è già stato decisivo con un assist e di nuovo centrale nel progetto tecnico

La Lazio ritrova il suo capitano. Dopo una stagione complicata dai problemi fisici, Mattia Zaccagni si presenta al nuovo campionato con una condizione completamente diversa e con la volontà di tornare protagonista. L’esterno biancoceleste ha svolto un lavoro personalizzato e anticipato durante l’estate a Formello, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle gli stop che ne avevano limitato rendimento e continuità.

Il numero 10 è tornato a disposizione e rappresenta uno dei punti di riferimento offensivi della squadra. La fascia sinistra resta il suo territorio, ma soprattutto è la sua leadership tecnica e caratteriale a renderlo uno degli uomini più importanti del gruppo.

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Zaccagni manda segnali importanti dopo una stagione difficile

Il recupero fisico sembra ormai completato in quanto il capitano ha superato i problemi che lo avevano condizionato nella passata stagione ed è ripartito con maggiore continuità, mettendo in mostra corsa, qualità e partecipazione alla fase offensiva.

L’ex esterno del Verona è tornato a incidere nelle partite, garantendo presenza costante sulla corsia mancina e mostrando una versione più brillante rispetto agli ultimi mesi. L’avvio di stagione ha confermato le sensazioni positive. Nella vittoria in rimonta contro l’Udinese, il capitano della Lazio è stato protagonista con l’assist per il gol del momentaneo pareggio realizzato da Davide Frattesi.

L’obiettivo del capitano è quello di tornare ai numeri del 2024/25

Ma oltre al dato statistico, è stata la prestazione complessiva a impressionare: dribbling, giocate individuali, capacità di creare superiorità e anche attenzione nella fase difensiva. Un contributo totale che ha ricordato il miglior Zaccagni che ora dovrà ritrovare la continuità già mostrata nella stagione 2024/25, chiusa con numeri importanti: 8 gol e 6 assist in 34 presenze in Serie A.

Per la Lazio, ritrovare un giocatore così importante al massimo delle sue possibilità significa avere un giocatore capace di decidere le partite, creare occasioni e trascinare il gruppo anche nei momenti più difficili.