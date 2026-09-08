Diogo Leite, ecco chi è il nuovo difensore di Gattuso: carriera, caratteristiche e percorso dal Porto alla Serie A

Diogo Leite è il nuovo difensore della Lazio dell’allenatore Gennaro Gattuso. Il profilo e la carriera del nuovo centrale dei biancocelesti

La Lazio ha accolto Diogo Leite, nuovo rinforzo per la difesa di Gennaro Gattuso. Il centrale portoghese arriva con l’obiettivo di aumentare qualità e affidabilità nel reparto arretrato, mettendo a disposizione esperienza internazionale e caratteristiche tecniche particolarmente adatte al calcio moderno.

Nato a Porto il 23 gennaio 1999, Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite, conosciuto semplicemente come Diogo Leite, è un difensore mancino abile soprattutto nella costruzione dal basso. La sua capacità di impostare il gioco e la tranquillità nella gestione del pallone sono tra gli aspetti che hanno convinto la società biancoceleste a puntare su di lui.

Il portoghese può essere utilizzato come centrale in una linea a quattro, ma anche come braccetto in una difesa a tre, soluzione che potrebbe rivelarsi utile per le esigenze tattiche della squadra di Gattuso.

Diogo Leite e la crescita nel settore giovanile del Porto

Il percorso di Diogo Leite è iniziato molto presto nel settore giovanile del Porto. Il difensore è entrato nell’Academy del club portoghese all’età di nove anni, completando tutta la trafila fino ad arrivare al calcio professionistico.

Il primo passo importante è arrivato con la squadra riserve del Porto, con l’esordio nella LigaPro il 27 agosto 2017 contro il Santa Clara. Successivamente il difensore ha attirato l’attenzione dell’allenatore della prima squadra Sérgio Conceição, che lo ha convocato per la Supercoppa portoghese contro l’Aves, competizione nella quale è arrivato anche il primo trofeo della sua carriera.

L’esordio nella Primeira Liga è arrivato l’11 agosto 2018, mentre pochi giorni più tardi Leite ha trovato anche il suo primo gol nel massimo campionato portoghese nella vittoria contro il B-SAD. Dopo l’esperienza al Porto, il difensore ha vissuto una stagione in prestito al Braga nel 2021/22, raccogliendo 34 presenze complessive e maturando ulteriore esperienza ad alti livelli.

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L’esperienza in Germania con l’Union Berlino

La svolta nella carriera di Diogo Leite è arrivata nell’estate 2022, quando il difensore si è trasferito all’Union Berlino inizialmente con la formula del prestito con diritto di riscatto.

In Germania il portoghese ha trovato continuità e ha contribuito alla crescita di una squadra capace di raggiungere risultati storici. Nella sua prima stagione con il club tedesco ha partecipato alla qualificazione in Champions League, un traguardo mai raggiunto prima dall’Union Berlino.

Dopo l’annata positiva, il club ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo. In quattro stagioni Diogo Leite ha collezionato 136 presenze con la maglia della formazione tedesca, diventando un elemento importante della retroguardia.

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Diogo Leite e il percorso con il Portogallo

Anche la nazionale portoghese ha seguito con attenzione la crescita di Diogo Leite. Il difensore ha ricevuto la prima convocazione con l’Under 21 a soli 19 anni, entrando in campo nell’amichevole vinta contro l’Italia. Successivamente è diventato un punto di riferimento della selezione giovanile portoghese, venendo schierato titolare nei playoff del campionato europeo Under 21 del 2019.

Nel 2022 il nome di Leite è stato inserito anche nella lista preliminare dei 55 giocatori convocabili dal Portogallo per il Mondiale in Qatar.

Ora per il difensore inizia una nuova sfida in Italia: la Lazio rappresenta il primo capitolo della sua esperienza in Serie A, con l’obiettivo di confermare quanto mostrato in Portogallo e Germania e diventare una pedina importante per la squadra di Gattuso.