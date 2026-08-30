Ciucci: «Vedo un gruppo unito! Una vittoria porta punti importanti e conferma il valore del lavoro svolto»

Federico Ciucci, giocatore della Lazio Primavera, è intervenuto in seguito alla vittoria contro l’Albinoleffe! Le dichiarazioni

La Lazio Primavera inaugura nel migliore dei modi il proprio cammino al Fersini, superando l’Albinoleffe con un netto 6-2. Una prestazione convincente per la formazione biancoceleste, capace di imporsi con qualità e carattere. Al termine della sfida, il difensore Federico Ciucci è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della società per commentare il successo, analizzando la prestazione della squadra e sottolineando l’importanza di iniziare il campionato con una vittoria così significativa! Vi riportiamo di seguito le dichiarazioni:

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QUALITA’ – «Siamo una squadra che ha imparato a lavorare con grande attenzione, mettendosi sempre a disposizione dello staff e seguendo le indicazioni che arrivano durante la settimana. La nostra qualità principale è sicuramente la voglia di impegnarci al massimo e credo che questo atteggiamento sia emerso chiaramente in queste prime gare di campionato».

PERCORSO – «Avere la possibilità di proseguire il percorso iniziato lo scorso anno ci sta aiutando molto, perché diversi elementi della rosa conoscono già metodi e principi di lavoro. Questo permette ai più esperti di supportare i nuovi arrivati e a tutti noi di continuare a crescere insieme. Una vittoria porta punti importanti, ma soprattutto conferma il valore del lavoro svolto quotidianamente e aumenta la fiducia nei nostri mezzi».

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PROSSIMA GARA – «La prossima partita sarà sicuramente un appuntamento importante contro un avversario di valore. Dovremo migliorare quelle situazioni in cui abbiamo mostrato qualche difficoltà, lavorando sui particolari che contro squadre di questo livello possono risultare decisivi. Da difensore credo sia fondamentale aumentare l’attenzione nella marcatura individuale e nella gestione degli avversari dentro l’area. Bisogna restare concentrati per tutta la partita, perché basta un errore per cambiare l’andamento di una gara. Vedo un gruppo molto unito e compatto, e credo che questo si percepisca anche dall’esterno: nei momenti complicati la forza della squadra sta proprio nel restare insieme».