Rodriguez si avvicina all’Avellino! Il giocatore era stato accostato alla Lazio

James Rodriguez e l’Avellino sempre più vicini! Il trequartista colombiano era stato accostato alla Lazio nelle ultime settimane

Clamorosa svolta per il futuro di James Rodríguez. Il fantasista colombiano, rimasto svincolato dopo l’esperienza trascorsa in MLS con la maglia del Montreal Impact, è estremamente vicino a intraprendere una nuova avventura nel campionato italiano. Su di lui c’è il pressing dell’Avellino, ambizioso club di Serie B guidato in panchina da Alessandro Nesta.

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Trattativa Rodríguez: i dettagli dell’accordo con l’Avellino

A lanciare la notizia bomba è stata la testata spagnola MARCA, spiegando come le trattative tra l’entourage del calciatore e la dirigenza campana siano ormai in fase avanzatissima. Un ruolo determinante nell’operazione lo sta giocando lo stesso Nesta: l’ex difensore e tecnico degli irpini ha avuto un colloquio diretto con Rodríguez, trovando una spiccata sintonia sulle prospettive tecniche. Restano da limare gli ultimi dettagli economici prima della firma.

Trattativa James Rodríguez: dallo svincolo al no alla Lazio

Il profilo del classe 1991 era stato accostato con insistenza anche alla Lazio nel corso delle ultime settimane. Tuttavia, approfittando dello status di svincolato a mercato chiuso, l’Avellino si è inserito con decisione per chiudere l’accordo e regalare ai propri tifosi un innesto di caratura internazionale.

Trattativa Rodríguez: la svolta per la promozione dell’Avellino

Attualmente quinta in classifica in Serie B e distante appena tre lunghezze dalla capolista Palermo, la compagine biancoverde punta all’effetto sorpresa. L’eventuale arrivo di James Rodríguez rappresenterebbe un colpo mediatico e tecnico devastante per dare l’assalto definitivo alla promozione in Serie A.