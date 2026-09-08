Tavares resta e cambia lo scenario: da possibile partente ad arma in più per Gattuso

Tavares sembrava destinato all’addio, ma la permanenza a Formello ha aperto un nuovo capitolo: sarà lui il vero “nuovo acquisto” della Lazio

Sembrava destinato a lasciare la Lazio, invece il futuro di Nuno Tavares potrebbe essere ancora a lungo legato ai colori biancocelesti. Il terzino portoghese era finito al centro delle voci di mercato durante l’estate, con il Porto tra i club più interessati, ma la trattativa non ha mai trovato la svolta decisiva.

La società guidata da Claudio Lotito non ha infatti voluto accettare condizioni ritenute poco vantaggiose, preferendo trattenere il giocatore piuttosto che privarsene senza una proposta adeguata. Una scelta che, alla luce delle prime uscite stagionali, potrebbe rivelarsi particolarmente importante per Gennaro Gattuso.

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Tavares resta: il mercato lo aveva messo in discussione

Il principale ostacolo alla cessione era legato alla formula dell’operazione. La società Lusitana aveva valutato un possibile prestito con diritto di riscatto, mentre la posizione dei biancocelesti era differente in quanto avrebbe preferito maggiori garanzie economiche attraverso la formula dell’obbligo.

Anche la valutazione del cartellino, fissata intorno ai 15 milioni di euro, aveva rallentato le possibili pretendenti. Senza offerte considerate adeguate, la società biancoceleste ha quindi deciso di puntare ancora sul laterale arrivato dall’Arsenal. Una decisione che oggi assume un significato diverso, perché il portoghese ha dimostrato sul campo di poter essere una risorsa importante.

Tavares convince Gattuso: due partite da protagonista

Dopo essere rimasto a Formello, Nuno Tavares ha risposto nel modo migliore: con prestazioni convincenti. Il portoghese è stato protagonista soprattutto nella trasferta contro l’Udinese, dove ha mostrato tutta la sua qualità atletica e tecnica.

Anche contro il Genoa aveva dato segnali positivi, dimostrando di essere pronto nonostante i problemi fisici che ne avevano condizionato il percorso. Corsa, spinta offensiva e capacità di creare superiorità sulla fascia sono caratteristiche che possono diventare fondamentali nel sistema di Gattuso.

Tavares può tornare quello ammirato al primo anno in biancoceleste?

Il grande interrogativo ora riguarda la continuità. Il talento di Tavares non è mai stato messo in discussione, ma negli ultimi mesi il portoghese ha dovuto fare i conti con infortuni e momenti di rendimento altalenante.

La sensazione è che, se riuscirà a trovare stabilità fisica, possa tornare il giocatore dominante visto in passato con la maglia della Lazio: un esterno capace di spaccare le partite e creare problemi alle difese avversarie.

Per Gattuso, dunque, la permanenza di Nuno Tavares potrebbe trasformarsi in un colpo importante arrivato direttamente dall’interno della rosa. Dopo aver cercato soluzioni sul mercato, la squadra capitolina potrebbe aver ritrovato un vero valore aggiunto già presente a Formello.