Lazio, Formello apre ai tifosi: allenamento a porte aperte venerdì 28 agosto. Orari e modalità di accesso

La Lazio chiama a raccolta i propri tifosi: venerdì 28 agosto sarà possibile assistere da vicino alla seduta della squadra di Gennaro Gattuso

La Lazio riapre le porte di Formello ai propri sostenitori. Nella giornata di venerdì 28 agosto, infatti, i tifosi biancocelesti avranno la possibilità di assistere direttamente all’allenamento della squadra guidata da Gennaro Gattuso, in programma alle ore 18:00 presso lo Stadio Fersini.

Un appuntamento pensato per rafforzare ulteriormente il rapporto tra la squadra e il pubblico in questa prima fase della stagione. Il club ha comunicato ufficialmente tutte le modalità necessarie per partecipare alla seduta, specificando che l’accesso sarà gratuito ma regolato attraverso un apposito tagliando.

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Formello, allenamento aperto ai tifosi venerdì 28 agosto

L’appuntamento è fissato per venerdì 28 agosto alle ore 18:00. La Lazio consentirà ai propri sostenitori di seguire da vicino il lavoro della squadra di Gattuso, trasformando una normale seduta di allenamento in un momento di condivisione con il popolo biancoceleste.

I cancelli dello Stadio Fersini saranno aperti già dalle 17:00, un’ora prima dell’inizio della sessione. L’ingresso avverrà da Via della Selvotta, così da permettere un afflusso ordinato e consentire ai presenti di prendere posto sugli spalti con il necessario anticipo.

Lazio, tagliando gratuito obbligatorio per entrare

Per assistere all’allenamento sarà necessario essere in possesso di un tagliando gratuito di accesso. La prenotazione dovrà essere effettuata tramite la piattaforma Vivaticket e sarà disponibile fino all’esaurimento dei posti previsti dalla capienza autorizzata dell’impianto.

La società ha precisato che il voucher sarà obbligatorio per ogni partecipante, senza eccezioni legate all’età. Anche i minori, dunque, dovranno essere muniti del proprio titolo d’ingresso.

Ogni singola persona potrà richiedere fino a un massimo di quattro tagliandi, permettendo così anche a famiglie o piccoli gruppi di partecipare insieme all’appuntamento.

Lazio, un nuovo momento di contatto tra squadra e tifosi

L’apertura dell’allenamento rappresenta un’occasione importante anche per Gattuso e i suoi giocatori. I sostenitori potranno osservare da vicino il lavoro svolto dalla squadra e accompagnare con il proprio entusiasmo la preparazione dei prossimi impegni ufficiali.

Per la Lazio, iniziative di questo tipo costituiscono anche un modo per mantenere vivo il legame tra ambiente, tifoseria e gruppo squadra. Il centro sportivo di Formello diventerà quindi per un pomeriggio un punto di incontro tra la formazione biancoceleste e i propri sostenitori.