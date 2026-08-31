Lazio, allarme infortuni: Gattuso perde Rovella e fa il punto sull’infermeria biancoceleste

Lazio, Gennaro Gattuso dopo la vittoria di ieri ha fatto il punto sugli infortunati da Nicolò Ravella a Danilo Cataldi e Dele-Bashiru. Le ultme

La vittoria contro il Genoa ha portato tre punti importanti alla Lazio, ma anche una nuova preoccupazione per Gennaro Gattuso. La sfida dell’Olimpico ha infatti lasciato in eredità l’infortunio di Nicolò Rovella, che si aggiunge a una lista di indisponibili già piuttosto lunga.

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Nel post partita il tecnico biancoceleste ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori ai box, spiegando la situazione in vista dei prossimi impegni. Per quanto riguarda Rovella, il centrocampista sarà sottoposto nella giornata di martedì 1 settembre a una risonanza magnetica per comprendere meglio la natura del problema.

L’obiettivo sarà capire se il fastidio riguarda ancora il tendine, già interessato da un precedente infortunio, oppure se il problema è localizzato nella zona del polpaccio. Soltanto gli esami potranno chiarire i tempi di recupero del giocatore e stabilire quando potrà tornare a disposizione.

Marusic preoccupa: Dele-Bashiru verso il recupero

Tra i giocatori attualmente fermi ai box c’è anche Adam Marusic, per il quale la situazione appare più delicata. Il laterale montenegrino, infatti, ha riportato una lesione importante e dovrà seguire un percorso di recupero più lungo prima di poter rientrare agli ordini di Gattuso.

Meno preoccupanti, invece, le condizioni di Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista ha accusato un problema fisico, ma dalle prime indicazioni emerse sembra esserci maggiore ottimismo rispetto ad altri compagni.

La Lazio dovrà quindi gestire con attenzione l’emergenza, considerando gli impegni ravvicinati e la necessità di mantenere alta la competitività della rosa. Lo staff medico continuerà a monitorare quotidianamente la situazione per valutare i progressi dei vari giocatori.

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Le novità su Pellegrini, Patric, Gigot e Cataldi

Nel suo intervento dopo la gara contro il Genoa, Gattuso ha fornito aggiornamenti anche sugli altri assenti. Per Luca Pellegrini arrivano segnali positivi: il terzino potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo nel giro di cinque o sei giorni, avvicinandosi così al rientro in campo.

Da valutare invece la situazione di Patric, che dovrà sottoporsi a un nuovo controllo strumentale per verificare l’evoluzione del recupero. Il difensore resta sotto osservazione e lo staff medico attende indicazioni più precise.

Rimane ancora indisponibile Samuel Gigot, mentre per Danilo Cataldi servirà ancora pazienza. Il centrocampista non è ancora pronto per il rientro completo, ma potrebbe iniziare a lavorare prossimamente insieme al resto della squadra.

Una situazione che obbligherà Gattuso a gestire con attenzione le rotazioni, in attesa di recuperare progressivamente gli elementi della rosa.