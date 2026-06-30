Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026 LIVE: i trasferimenti in entrata e in uscita

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Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026: acquisti e cessioni dei blucerchiati in questa finestra di trattative. Il riassunto
Acquisti e cessioni del calciomercato estivo Lazio del 2026.
LEGENDA – D (titolo definitivo), P (prestito), FP (fine prestito), S (svincolato), R (riscattato), RESC (rescissione)
Acquisti: Christos Mandas FP, Gabriele Artistico FP, Davide Renzetti FP, Felipe Bordon FP, Alessandro Milani FP, Pietro Pinelli FP, Romano Floriani Mussolini FP, Leonardo Di Tommaso FP, Mohamed Fares PF
Cessioni: Elseid Hysaj S, Pedro S, Toma Basic S, Daniel Maldini FP
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