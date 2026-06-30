Connect with us

Calciomercato

Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026 LIVE: i trasferimenti in entrata e in uscita

Published

2 minuti ago

on

By

fabiani
Aumenta la concorrenza per Lautaro Rivero

Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026: acquisti e cessioni dei blucerchiati in questa finestra di trattative. Il riassunto

Acquisti e cessioni del calciomercato estivo Lazio del 2026.

LEGENDA – D (titolo definitivo), P (prestito), FP (fine prestito), S (svincolato), R (riscattato), RESC (rescissione)

Acquisti: Christos Mandas FP, Gabriele Artistico FP, Davide Renzetti FP, Felipe Bordon FP, Alessandro Milani FP, Pietro Pinelli FP, Romano Floriani Mussolini FP, Leonardo Di Tommaso FP, Mohamed Fares PF

Cessioni: Elseid Hysaj S, Pedro S, Toma Basic S, Daniel Maldini FP

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×