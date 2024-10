Petrucci: «Troppi errori arbitrali? Non credo a complotti. Mettendomi nei panni di Rocchi...»

Le parole del giornalista, Matteo Petrucci, sugli errori arbitrali. Ecco cosa ha dichiarato

Matteo Petrucci, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare gli errori di Juventus – Lazio. Ecco le sue parole.

PAROLE– «Trasferta condizionata da episodi, non solo per il VAR. Ci sono state tante cose buone da cui ripartire, nonostante l’amarezza. Troppi errori arbitrali? Non credo a complotti. Gli errori eclatanti derivano da un utilizzo non uniforme del VAR, questo è il problema principale. Mettendomi nei panni di Rocchi, ha una responsabilità tale che non può dire certe cose. Ha fatto capire che ci fosse un errore su Douglas Luiz-Patric, anche se non l’ha detto esplicitamente. In Europa ti dimentichi del VAR, in Italia questo non succede. Coordinazione europea come soluzione? Quando le cose non funzionano ogni idea è buona. Poi non so quanto può essere fattibile, sarebbe complicato mettere d’accordo le varie federazioni. Il VAR è un grande aiuto se utilizzato nel modo giusto, deve essere un amico, ma ora non si può tornare indietro ».