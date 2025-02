Pellegrini Lazio, Baroni: «È stata una mia scelta. La porta non è chiusa, ecco cosa deve fare»

Pellegrini Lazio, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha parlato così dell’esclusione del terzino dalle liste

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza, il tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato così del caso Luca Pellegrini:

PELLEGRINI – «Pellegrini è stata una mia scelta e nasce da alcune considerazioni. Il gruppo squadra viene prima dei giocatori e degli allenatori. Bisogna sempre dare il massimo in ogni allenamento, da questo punto di vista Luca deve cogliere un’opportunità. La porta non è chiusa. Voglio vedere ogni giorno allenamenti al 100%. Sono l’allenatore che ha avuto più fiducia in lui, dopo la sua stagione di Cagliari».