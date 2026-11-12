Pedro elogia la Lazio di Gattuso: «Si percepisce l’impatto del tecnico! La città e i tifosi meritano questa gioia»

L’ex biancoceleste Pedro ha rilasciato un’intervista! Tra i temi affrontati l’attualità in casa Lazio e molto altro. Piovono grandi elogi

Il grande momento della Lazio continua a far parlare anche chi ha scritto pagine importanti della storia recente biancoceleste. Pedro, intervistato da Cadena SER nel programma El Larguero, ha commentato il sorprendente avvio della squadra di Gennaro Gattuso, senza dimenticare la decisione di chiudere la propria carriera al termine della scorsa stagione. Lo spagnolo ha spiegato anche i motivi che lo hanno portato a lasciare il calcio giocato!

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Lazio, Pedro racconta il suo ritiro

«Inizialmente pensavo di aspettare ancora un po’ per capire se sarebbe arrivata qualche possibilità di continuare, ma con il tempo ho capito quanto mi facesse stare bene avere più spazio per la famiglia e gli amici. Ho scelto in base alle sensazioni fisiche: nell’ultima stagione recuperare dopo le partite e ritrovare il ritmo era diventato sempre più complicato.

A un certo punto della carriera bisogna ascoltare questi segnali. Ne ho parlato con le persone più vicine e ho deciso con serenità, perché non stavo male: semplicemente ho ritenuto fosse arrivato il momento giusto».

Lazio, gli elogi di Pedro a Gattuso

L’ex biancoceleste ha poi scherzato sulla posizione occupata oggi dalla squadra: «Vedere la Lazio prima senza di me mi fa pensare che forse avrei dovuto partire prima… oppure restare un’altra stagione! Scherzi a parte, sono davvero felice per loro. Si vede quanto abbia inciso Gattuso e sento parlare molto bene del suo lavoro».

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Lazio, il nuovo calcio dei biancocelesti

Pedro ha, infine, sottolineato il cambiamento nel modo di giocare: «La squadra propone un calcio differente, molto dinamico e offensivo. Mi auguro che riesca a conservare questo rendimento perché una stagione così può regalare grandi emozioni. La città e i tifosi della Lazio meritano di vivere momenti di questa intensità».