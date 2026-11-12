Mercato Lazio, idea Man per l’attacco biancoceleste! Il Ds Fabiani studia il colpo dal PSV

Colpo in attacco per la Lazio! Sguardo al futuro: il Direttore sportivo Angelo Fabiani già al lavoro per Dennis Man del PSV

La compagine capitolina guarda con grande attenzione al prossimo mercato di riparazione per puntellare l’organico e regalare al tecnico nuovi innesti di qualità. Il presidente Claudio Lotito è pronto a premiare l’allenatore con un paio di rinforzi mirati per mantenere la squadra ai vertici della classifica.

Il direttore sportivo Angelo Fabiani si è già messo all’opera per individuare i profili ideali da consegnare allo staff tecnico, rimettendo nel mirino un obiettivo già trattato intensamente negli scorsi mesi. In cima alla lista dei desideri c’è Dennis Man, esterno offensivo attualmente in forza al PSV ed ex giocatore del Parma, che accoglierebbe con grande entusiasmo un ritorno in Italia!

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L’aggiornamento sulle fasce e le grandi manovre in casa Lazio

La necessità primaria del club biancoceleste è quella di alzare il tasso tecnico sulle corsie esterne, garantendo alternative di alto livello per il resto della stagione.

L’operazione di mercato legata all’esterno rumeno nasce dalla volontà di potenziare il reparto offensivo a disposizione di Gennaro Gattuso, specie in un contesto dove la continuità di rendimento dei subentrati rappresenta un fattore chiave per reggere i ritmi elevati del campionato!

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La trattativa con il PSV e la formula del trasferimento per Dennis Man

Per arrivare al classe 1998, la dirigenza biancoceleste ha già avviato i primi contatti perlustrativi volti a impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, rivela l’edizione odierna di Tuttosport.

Il calciatore ha trovato poco spazio nell’avventura olandese al PSV e non disdegnerebbe affatto una nuova avventura nel campionato italiano, dove ha già lasciato ottimi ricordi con la maglia dei ducali.

La trattativa dipenderà dalle condizioni economiche e dalla disponibilità del club proprietario del cartellino a valutare la formula temporanea, ma la volontà di Claudio Lotito e Angelo Fabiani è quella di regalare a Gennaro Gattuso l’esterno desiderato per continuare a volare in alto sul campo!