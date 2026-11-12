Mancini esalta Frattesi: «Uno dei migliori per rendimento. Sta trovando la sua identità!»

Italia Francia, il commissario tecnico Roberto Mancini presenta la sfida di Nations League a San Siro. Parole importanti per il centrocampista della Lazio Davide Frattesi

L’attesa per Italia Francia entra nella fase decisiva. A poche ore dalla sfida di Nations League in programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, il commissario tecnico degli Azzurri Roberto Mancini ha presentato l’incontro ai microfoni della Rai, soffermandosi sulle aspettative della Nazionale e sulle scelte effettuate in vista dell’appuntamento contro i transalpini.

Tra gli argomenti affrontati dal selezionatore azzurro spicca soprattutto il momento positivo di Davide Frattesi, centrocampista della Lazio che sta vivendo una fase particolarmente importante della propria carriera. Non sono mancate, inoltre, spiegazioni sulle esclusioni di Liberali e Cisse, due giovani talenti che non prenderanno parte alla sfida.

Il primo pensiero di Roberto Mancini è rivolto alla prestazione che si aspetta dalla sua squadra. Il commissario tecnico è consapevole dell’importanza della partita, soprattutto considerando il prestigio dell’avversario e la cornice di pubblico che accompagnerà gli Azzurri.

«Dovremo fare una bella partita perché altrimenti i tifosi ci rimarranno male. Dovremo cercare di giocare bene e fare un buon risultato. E comunque San Siro fa sempre il pieno quando arriva la Nazionale».

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Mancini incorona Frattesi: il centrocampista della Lazio convince tutti

Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda Davide Frattesi. Il centrocampista biancoceleste sta trovando continuità nella formazione allenata da Gennaro Gattuso, conquistando un ruolo importante negli equilibri della squadra capitolina. Il rendimento del giocatore non è passato inosservato agli occhi del commissario tecnico, che ha sottolineato i progressi compiuti dall’ex centrocampista dell’Inter.

«Frattesi sta giocando con continuità alla Lazio, quindi ha trovato probabilmente la sua identità. Sta bene, gioca, è tranquillo. In questo momento sicuramente è uno dei migliori per rendimento».

Mancini chiarisce le esclusioni di Liberali e Cisse

Il commissario tecnico ha affrontato anche il tema delle scelte relative ai convocati. In particolare, Mancini ha spiegato perché Liberali e Cisse siano stati esclusi dall’elenco dei calciatori disponibili per la partita.

«È una scelta perché comunque sono gli ultimi arrivati e abbiamo una partita tra tre giorni. Quindi oggi è stata questa la scelta. Siamo in 28 e purtroppo qualcuno deve andare in tribuna». Una decisione che, secondo quanto spiegato dal selezionatore, rientra nella gestione complessiva del gruppo e degli impegni ravvicinati della Nazionale.

La partita di San Siro rappresenta dunque un appuntamento importante anche per i singoli protagonisti della selezione azzurra. Tra questi figura proprio Frattesi, che punta a trasferire in Nazionale le prestazioni offerte con la maglia biancoceleste.